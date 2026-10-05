壽司戰升溫！YAICHI引百年店「鮨處八千代」　豐洲飛機貨與日同價

繼早前引入3COINS、LOFT，以及大國藥妝等日本品牌，YAICHI 集團（谷日百貨）今日（5日）宣布，正式將來自東京、擁有百年歷史的老字號鮨店「鮨處八千代」引入香港。「鮨處八千代」香港店選址尖沙咀美麗華廣場一期，為品牌全球首間海外分店，亦標誌著集團由日本生活零售正式拓展至餐飲領域。



YAICHI 集團創始人及主席羅盛昌表示，是次投資金額達七位數，主打「與日同價」及每日空運冰鮮貨，期望一至兩年內做到收支平衡。他稱，香港壽司市場競爭白熱化，但以大眾化價錢享受飛機貨，是品牌最大賣點。



源自日本東京的八千代始創於1926年，透過與YAICHI 合作，不單單把品牌帶到香港，更每日親赴豐洲市場挑選海產，同時透過自設物流及供應鏈網絡，將時令食材冰鮮空運直送香港。（黃文琪攝）

「與日同價」引入餐飲界 每日親赴豐洲市場挑選海產

據介紹，源自日本東京的八千代始創於1926年，透過與YAICHI 合作，不單單把品牌帶到香港，更每日親赴豐洲市場挑選海產，同時透過自設物流及供應鏈網絡，將時令食材冰鮮空運直送香港。

集團表示，是次更將「與日同價」引入餐飲界，以打破傳統以來餐飲業的營運模式，顧客可以年費399港元，加入 YAICHI YACHIYO TOMO 年費會員計劃，一個會員可與多於5位随行親友於八千代香港享有「與日同價」的價錢。

為慶祝香港店開幕，八千代表示，推出開幕限定拖羅山「贅沢四式吞拿魚丼」，售價28元，每日限定60份，午市及晚市各30份。

羅盛昌承認，現時與日同價，價錢可能與某些品牌差不多，但集團最大賣點是以大眾價錢享受飛機貨。（黃文琪攝）

為慶祝香港店開幕，八千代表示，推出開幕限定拖羅山「贅沢四式吞拿魚丼」，售價28元，每日限定60份，午市及晚市各30份。（黃文琪攝）

睇中性價比 投資七位數

羅盛昌表示，八千代本身在日本屬江戶前料理，定位高檔，但他喜歡該品牌性價比高，接近大眾化價錢，因此決定引入香港，今次投資涉及七位數字。

被問到香港已有壽司郎、爭鮮等以價錢取勝的平價壽司店，與日同價是否仍有優勢，羅盛昌承認，現時與日同價，價錢可能與某些品牌差不多，但集團最大賣點是以大眾價錢享受飛機貨，每日由飛機從日本運來香港。他舉例，今晚12時落單，餐廳18小時內收到貨，與日本相差不大。他稱，刺身等全部是日本貨，三文魚也是日本貨。

店舖方面，羅盛昌預計約50個座位，人均消費約300至400元。（黃文琪攝）

目標兩年內收支平衡 冀未來連鎖式經營

擴張方面，羅盛昌表示，一定有計劃開第二、第三間，但希望先做好第一間，若一切預期理想，會在香港一路發展。他期望一至兩年內做到收支平衡，尤其開頭半年很重要，要視乎香港消費者是否接受這個品牌，以及價格定位如何，再考慮發展計劃。

料人均消費約300至400元

店舖方面，羅盛昌預計約50個座位，人均消費約300至400元。被問到會否像壽司郎般複製連鎖，他說一定有這個計劃，之後會變成連鎖。他稱，集團一定會向連鎖方向發展，因為店越多，成本越可以打低，從而回饋香港消費者。

YAICHI更將「與日同價」引入餐飲界，以打破傳統以來餐飲業的營運模式。（黃文琪攝）

洽引入居酒屋等品牌 有望明年首季開日式超市

除八千代外，羅盛昌透露，正洽談引入其他適合的餐飲品牌，例如居酒屋等，目前正在商討中。至於早前提到有機會年內引入一個日本超市品牌來港，他稱仍在洽商，希望年內成事，即使不是今年內，明年第一季都很大機會。

他形容，該超市並非一般超市品牌，而是具特色的超市，會引入日本不同地方的獨特手信及有名產品，類似專賣日本不同地方特色手信。