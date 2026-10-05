歐元跌至17個月低點　法國政經疑慮未消、西班牙又傳提前大選

歐元跌至2025年5月以來最低水準，投資人對歐洲政治和財政風險的擔憂升高。據彭博報道，在對沖基金賣出下，歐元兌美元匯率在亞洲盤中一度下跌0.8%，觸及1.1161，折合1歐元兌8.7929港元。



西班牙政府官員準備提前舉行選舉的報導，加添了造成法國債市動盪的疑慮。上周五，投資者持有法國國債相對於同期限德國國債所要求的殖利率溢價創下2011年以來未見的水平。



據幾位交易員稱，亞洲對沖基金一直在現匯市場賣出歐元，這導致匯價來到觸及額外期權相關賣壓的水平。

報道又稱，交易員們高度警惕歐洲公債市場任何可能引發更深層危機的跡象，以免重蹈15年前歐元疲軟的覆轍。在借貸成本不斷上升的當下，法國、意大利和比利時等歐元區核心成員國沉重的債務負擔尤其令人擔憂。

周一，法國公債期貨下跌，而德國公債期貨小漲。

2026年10月2日，法國圖盧茲（Toulouse），戴着口罩的高中生參與抗議活動，要求政府改善教育環境。（Reuters）

Lombard Odier Singapore Ltd.高級宏觀策略師Homin Lee表示，債券和匯市顯然都在反映投資人對法國政府日益不穩，以及2027年大選前該國財政約束逐漸弱化的不安。

投資者越來越擔心法國的政治態勢，反對黨在明年大選前似乎並不熱衷於與即將卸任的總統馬克龍政府妥協。根據上周公布的一項民調顯示，總統大選最終可能由極右翼的勒龐和極左翼候選人梅朗雄進入第二輪決選。

Yardeni Research Inc.總裁兼首席投資策略師Ed Yardeni在10月4日的報告中寫道，法國可能正處於全面債務危機的邊緣。他寫道，經濟成長較強勁，是推動全球債券殖利率走高的一項關鍵因素；但政府財政狀況最為疲弱的市場則是例外。