港匯走弱　余偉文：股市相關需求減等因素導致　聯匯維持貨幣穩定

上月美聯儲三年來首次加息，港美息差拉闊，港元匯價偏軟，引發市場再度關注港元走勢。港匯在四月至五月期間大致在7.8300至7.8380之間上落，而自六月中起逐步走弱，至最近在7.8460-7.8475左右水平徘徊，進一步貼近7.8500的弱方兌換保證。金管局總裁余偉文表示，這主要反映兩大因素影響，港元與美元的息差擴大誘發的套息交易，以及與股票市場相關的港元需求回落。



股市交投、大型集資活動影響減退令港元需求放緩

余偉文在匯思撰文表示，美國聯儲局上月啟動加息，委員會會後發表的聲明重申通脹處於較高水平，主席表達當前貨幣政策仍偏向寬鬆，反映若通脹持續高於目標，美聯儲有空間採取進一步行動壓制通脹。地緣政治局勢緊張，能源價格上漲，以及美國當地經濟因人工智能投資熱潮維持較快增長，這些因素透過不同渠道增加了通脹壓力。

市場普遍上調美元利率的預期路徑，如果通脹未有回落跡象，估計2026年內至2027年上半年美聯儲可能有需要再度加息。另一方面，除了少數個別日子外，港元拆息相對美元息率維持較低水平。港美息差的預期誘發市場包括銀行同業及短綫資金等因息差考慮而減少港元頭寸，令港匯偏弱。

銀行考慮同業資金供求等因素調整存貸利率 市民置業借貸需管理風險

余偉文指出，港元短息受港元供求主導。近期環球股票市場反覆，本地股票市場交投自今年年中的高位回落，較早前的大型集資活動影響減退，令相關的港元需求稍有放緩。此外，季結和上市公司派發股息等資金需求較旺盛的時間剛過去，相關的港元需求隨之減少，亦是令港匯走弱的原因。

展望港匯的短期走勢，余偉文認為，會受幾個因素影響，包括資本市場活動、市場對套息交易的胃納、本地市場流動性情況、以及美聯儲貨幣政策的展望。就目前情況而言，若港美維持明顯息差，聯匯制度的自動利率調節機制會導致港元走弱，甚至觸發「弱方兌換保證」令銀行體系總結餘下降、港元拆息逐步上升、穩定港元匯率於7.75 - 7.85 兌1美元的兌換保證水平之間。這是聯匯制度的設計所在和行之有效的正常運作，但會否及何時觸發「弱方兌換保證」受上述多種因素影響，難以準確預測。

他強調，在當前環球經濟及金融環境不明朗、資金流向頻繁變動的情況下，金管局會密切監察金融市場情況，並透過聯繫匯率制度維持香港的貨幣穩定。

至於存貸利率方面，銀行一般會考慮同業市場資金供求、拆息和現時相關利率水平、以及本身的資金成本結構等因素，以評估是否需要調整及調整的幅度。市民在作出置業、投資或借貸決定時，需充分考慮及管理利率風險。