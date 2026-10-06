印度少年眼皮長「2根尖角」以為腫瘤　照CT驚揭是牙齒　全球首例

印度1名16歲少年左上眼皮出現無痛腫脹，持續1個月後，眼皮與眉毛之間竟冒出2個尖銳白色突起。醫生原本懷疑是罕見腫瘤，沒想到經電腦斷層（CT）檢查後，發現突起物竟是一顆成熟的犬齒。



據《紐約郵報》報道，醫生指出，牙齒長在口腔以外的部位稱為「異位牙」，過去雖曾發現牙齒長進鼻腔、鼻孔、眼睛下方及上頜竇，但這名少年的牙齒卻位於上眼瞼，被認為是全球首例。

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眼皮冒出2白色突起 原以為是腫瘤

根據病例研究，這名少年最初出現左上眼瞼無痛腫脹，持續數個月後，眼皮與眉毛之間開始出現2個尖銳的白色突起。醫生起初認為可能是畸胎瘤，這是一種罕見腫瘤，可能含有骨骼及牙齒組織。

不過，CT檢查顯示，這些突起其實是一顆成熟的犬齒。醫生隨後透過手術將牙齒從眼瞼處取出，影像檢查也沒有發現其他異位牙，因此醫生認為少年應不太可能還有其他異位牙。

全球首例 醫生：我們非常驚訝

過去醫學文獻曾記錄異位牙出現在鼻腔、鼻孔、眼睛下方及上頜竇等位置，但病例研究共同作者坦瓦爾醫生（Meghana Tanwar）指出，這名少年是「上眼窩首例，也是目前唯一」的異位牙病例。坦瓦爾表示：

這不只是我們的首例，也是全世界的首例。

並坦言醫生團隊對此「非常驚訝」。

異位牙原因不明 恐傷周邊組織

研究指出，約2%至6%的人可能出現恆牙排列偏離正常牙弓的情況，但這名少年的牙齒完全位於牙弓之外，屬於極罕見情況。至於牙齒為何會長進上眼窩，醫生目前仍無法確定原因。

過去研究認為，異位牙可能與發育異常、外傷、感染或遺傳因素有關。若異位牙未被移除，則可能依所在位置造成周圍牙齒永久性損傷、囊腫，或引發鼻竇、鼻腔等問題。

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