路透：本田急修印度戰略　結盟塔塔科技冀砍兩成成本

路透社10月5日引述消息人士報道，本田汽車宣佈與印度塔塔科技（Tata Technologies）建立新合作關係，旨在將成本削減多達五分之一，並將開發週期縮短一半；這次決定是基於本田早前與當地印度經理在供應商選擇上產生分歧，故讓塔塔科技加入成為戰略夥伴。報道指，面對競爭對手的壓力，這家日本汽車製造商不得不重新審視此先「單打獨鬥」的策略。



報道指，本田在聲明中表示，該公司在印度市場未能提供足夠豐富的產品陣容，無法讓客戶獲得「物有所值」的體驗。為此，該公司正在「重新定義」其在印度的產品佈局，並計劃推出兼顧品質與價格的車型。

本田表示，由於電動車的相關研發已虧損約120億美元（約942億港元），集團預計會轉向油電混合車製作，並大幅削減開支。本田計劃於未來4年內，削減超過90億美元（約706億港元）的成本，並要求供應商大幅降低價格。

本田與印度塔塔科技宣佈於印度市場共同合作，本田未來預計削減約90億美元成本。(本田官網)

根據外包協議，塔塔科技將負責為本田開發及工程設計，供應印度市場的汽車平台與架構，同時本田亦預計降低約20%的成本，並將現時的開發時間由5年縮減一半。

知情人士稱，本田之所以選擇從印度汽車製造商塔塔汽車（Tata Motors）分拆出來的塔塔科技，是因為該公司擁有廣泛的本地供應商網絡，且本田管理層認為其能夠設計出符合消費者品味及消費偏好的車型。