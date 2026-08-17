日便利店龍頭7-11被嫌貴又少　獲利、來客量下滑　日媒揭3大敗因

知名連鎖便利店7-Eleven（7-11）長期以來都是日本便利店業界的霸主，然而，日媒卻指出，由於7-Eleven推出的商品遭網友批評「價錢高、份量少」，和近日主打高CP值的對手日本全家（FamilyMart）便利店和羅森（LAWSON）出現落差，既有門市來客數也出現下滑。此外，隨著愈來愈多「迷你超市」進駐各大城市，也讓7-Eleven的處境雪上加霜。



《J-CAST NEWS》報道，截至2026年2月止的會計年度，日本三大便利店全店銷售額方面，7-Eleven達5兆4693億日圓（約2,700億港元），較前一年度成長1.9%。日本全家為3兆3,002億日圓（約1,600億港元），成長1.7%。羅森則為3兆223億日圓（約1,500億港元），成長4.5%。

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從整體規模來看，7-Eleven仍以壓倒性優勢領先其他業者，但若觀察既有門市表現，7-Eleven銷售額僅成長1.2%，來客數更下滑0.9%。相較之下，Lawson既有門市銷售額成長4.5%，來客數也增加0.8%。全家雖然來客數減少1.2%，但銷售額仍成長3.0%，增幅同樣高於7-Eleven。

除了銷售額以Lawson的強勁表現最為突出外，三大便利店在獲利表現上也呈現明顯差異。7-Eleven日本國內便利商店事業的營業利益為2,225億日圓（約110億港元），較前一年度下滑4.7%。另一方面，全家的合併事業利益達1,002億日圓（約50億港元），刷新歷史新高。加盟店獲利方面，7-Eleven已連續2年下滑；Lawson則連續7年成長，走勢形成鮮明對比。

日本便利店業界龍頭7-Eleven（7-11）正陷入客群流失狀況。圖為2020年9月10日，日本東京港區的7- Eleven便利店。（Getty Images）

為何7-Eleven陷入苦戰？

由於有網友稱7-Eleven過去修改裝便當的容器，導致份量縮水、價格卻維持不變，質疑根本是變相漲價，引發討論，進而導致消費者抱持「7-Eleven商品美味，但量少又貴」的印象。另一方面，Lawson和全家過去都推出過「加量不加價」的促銷方案，大獲好評。儘管7-Eleven後來也加入「加量」戰局，但卻晚了對手一步。

此外，過去以商品企劃聞名的7-Eleven，近年陸續推出現炸甜甜圈、現烤披薩（Pizza）等主打現做的商品，但至今仍未形成足以帶動來客的熱潮。反觀Lawson主打增量和甜點，日本全家推出襪子等衣物、加強和動畫等合作，吸引客源特地到店光顧，相較之下，7-Eleven的表現似乎落後於其他兩家業者。

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迷你超市進駐市中心搶客

不僅如此，永旺（AEON）近年持續在市中心設置迷你超市，販售的飲料、蔬菜、食品等卻比便利店更便宜，也成為7-Eleven的強勁對手。LAWSON今年5月也開設新型迷你超市「L MINIMART」搶客。

報導指出，7-Eleven也並非坐以待斃。除了重整經營體制，也積極強化平價商品陣容，全力尋求扭轉局勢。然而，若消費者追求低價，有小型超市可以選擇。Lawson和全家也持續在高CP值與話題性方面加強攻勢。7-Eleven過去「絕對王者」的地位如今正受到動搖。

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