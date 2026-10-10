如何識別「整理型頭肩底」　兩個重點簡單辦到｜聶振邦

今日會從「旗形」小系列，移至談論「整理頭肩」小系列，但此前先補充「三角旗形」的名稱，整固後傾向「利好」和整固後傾向「利淡」形態分別是「上升三角旗形」和「下跌三角旗形」，這亦是過去三回用上的名稱。不過誠如引入「三角旗形」主題時與大家表示，此形態又名「楔形旗」，可是「上升三角旗形」相對名稱是「下跌楔形旗」；而「下跌三角旗形」則可稱為「上升楔形旗」。



實際也不難理解，於「三角形」小系列，整固後傾向利好（利淡）形態為「上升（下跌）三角形」；至於在「楔形」小系列，整固後傾向利好（利淡）形態為「下跌（上升）楔形」，於方向表述上，「三角形」和「楔形」剛好相反。

「整理頭肩」與「頭肩」之別

回看今次主題，「整理頭肩」的名稱已能看出是「整固形態」歸類；但若單看「頭肩」，卻是「反轉形態」歸類。早前探討「頭肩」小系列，便看了四種形態，利好的有「頭肩底」和「複式頭肩底」；利淡的則有「頭肩頂」和「複式頭肩頂」。至於今次的「整理頭肩」小系列，包含兩種形態，整固後傾向「利好」和整固後傾向「利淡」形態，相對是「整理型頭肩底」，以及「整理型頭肩頂」。從名稱上見「頭肩」，就是「一頭」配「兩肩」的組成，與在「反轉形態」中看到的典型「頭肩底」和「頭肩頂」形態相同。

「頭肩」，就是「一頭」配「兩肩」的組成，與在「反轉形態」中看到的典型「頭肩底」和「頭肩頂」形態相同。（Reuters）

兩款頭底形態出現位置不同

今次我們集中看「整理型頭肩底」，與典型「頭肩底」可就兩方面進行識別，其一是出現的位置，於「反轉形態」的「頭肩底」，常見於股指或個股下行一段日子（一般不少於兩週）後，有望迎來觸底轉角時。至於「整理型頭肩底」，是整固後傾向利好形態，重點是此乃整固形態，常見於股指或個股上揚一段日子（一般不少於兩週）後。由於形態出現時，股指或個股走勢截然不同，故此將「整理型頭肩底」誤看為典型「頭肩底」的機會不大。其二是成交上的分別，視為在形態識別的「雙重保險」。

兩款頭底形態交投分佈有別

於典型「頭肩底」出現前，股指或個股已下行一段日子，於價量互動傾向見「價跌量縮」，證明賣方動力正在減弱，便迎來買方的試探性反攻，有「小V型」的輕微反彈後又見跌勢，「左肩」亦因此形成。之後仍見「價跌量縮」，於是迎來買方的猛烈反攻，出現的「V型」較之前的明顯，正是「頭部」。因而可看出於典型「頭肩底」，股指或個股相對的成交金額和成交量集中在「頭部」，「左肩」和「右肩」則較少。至於「整理型頭肩底」，出現於股指或個股的整固期，所以交投是漸見減少。

於典型「頭肩底」出現前，股指或個股已下行一段日子，於價量互動傾向見「價跌量縮」，證明賣方動力正在減弱。（Reuters）

另外，不論是典型「頭肩底」或「整理型頭肩底」，均具備「頸線」的特點，就是將「左肩」和「頭部」之間出現的尖峰，與「頭部」和「右肩」之間出現的尖峰，連成一線。當股指或個股上揚時，成功上破「頸線」，確認有力再度開展升勢。之前雖於「右肩」成交額或成交量偏小，卻因買方發力，出現「價量齊升」，即在上破「頸線」時往往伴隨交投變得活躍。就「整理型頭肩底」而論，屬於延續整固前走勢的形態，於整固期的前後均見股指或個股在上揚，意味著上破「頸線」之時，視為出現建好倉的入市訊號出現。

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。



【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人

高歌證券金融首席分析師，於證監會持有第1、4號牌照。

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