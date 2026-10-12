寧德時代（3750）跌至估值低位後　市場是否過度悲觀？｜彭偉新

寧德時代是全球最大的動力電池及儲能電池生產商之一，主要業務包括電動車電池、儲能系統電池、電池材料及回收等。簡單而言，電動車要行走，需要高效、安全、耐用的電池；風電、太陽能等可再生能源要穩定供電，也需要大型儲能系統作配合。寧德時代正正是這兩大趨勢中的核心供應商。集團客戶遍及內地及海外車企，亦在儲能項目中提供電池及系統方案。隨著新能源車滲透率提升、電網對儲能需求增加，寧德時代的業務已不再只是單純賣電池，而是逐步向完整能源方案供應商轉型。



從行業前景看，電動車及儲能仍然是長線增長方向。中國新能源車滲透率已處於較高水平，增速自然不可能永遠維持早年的爆發式上升，但海外市場仍有不少空間。歐洲、其他新興市場及商用車電動化，仍是未來幾年的增長來源。至於儲能，前景甚至更具想像空間。隨著各地加大使用太陽能及風能，電力供應會受天氣及時間影響，儲能系統便成為平衡電網的重要工具。市場預期，全球儲能電池需求仍會保持較快增長，尤其大型電站、工業園區、數據中心及人工智能數據中心，對穩定電力的需求愈來愈高，均有望推動儲能電池需求。

寧德時代是全球最大的動力電池及儲能電池生產商之一。（資料圖片）

不過，行業並非沒有挑戰。近月市場最關注的是所謂「去寧德化」，即部分車企希望增加其他電池供應商，減低對寧德時代的依賴。這種做法在汽車供應鏈中並不罕見，車企通常都不希望只依賴單一供應商，因為多個供應商可增加議價能力，也可降低供應中斷的風險。因此，寧德時代面對的競爭確實比過去激烈，二線電池廠亦正透過較低價格爭取訂單。

然而，要真正取代寧德時代並不容易。電池不是普通零件，除了價格，安全性、壽命、充電速度、衰減程度、良品率、售後責任及品牌信任都非常重要。若電池出現質量問題，車企可能要面對召回、維修、品牌受損甚至安全事故，成本可以非常高。市場資料顯示，寧德時代過去在質量撥備、現金流、淨現金狀況及產品穩定性方面均較同業優勝。部分二線電池廠雖然價格具競爭力，但盈利能力較薄弱，部分仍依賴政府補貼，若遇上大型質量事故，承受能力明顯較低。

寧德時代另一個優勢是規模。集團2025年電池出貨量超過660GWh，遠高於多數二線對手。規模大帶來原材料採購優勢、生產效率、研發分攤能力及更龐大的實際運行數據。這些數據有助集團改善電池壽命、充電管理、溫控及安全表現。對車企而言，選擇電池供應商不只是看誰的報價較低，更要考慮多年後產品是否仍然可靠。

近月市場最關注的是所謂「去寧德化」，即部分車企希望增加其他電池供應商，減低對寧德時代的依賴。（微博@晚點Auto）

從2025年業績看，寧德時代表現仍算穩健。集團收入約4,237億元人民幣，按年增長17%；淨利潤約722億元人民幣，按年增長超過四成。盈利增速明顯高於收入，反映集團在成本控制、產品組合及規模效益方面仍有優勢。毛利率亦保持在較高水平，顯示即使電池行業競爭加劇，集團仍能維持較佳盈利能力。更重要的是，集團現金流強勁，維持淨現金狀況，財務基礎穩健，這對處於資本開支較大的電池行業而言相當重要。

展望今年及明年，市場普遍仍預期寧德時代收入及盈利可保持增長。部分預測指出，2026年及2027年盈利仍有雙位數升幅。雖然市場擔心儲能需求在2027年放慢，但集團管理層及行業數據均顯示，儲能需求短期仍然強勁。中國市場或會受政策及項目回報率影響而有波動，但海外儲能、人工智能數據中心、電網穩定需求及長時儲能技術，仍有望成為新的增長點。

集團其中一個亮點，是由單純電池供應商轉向儲能系統方案供應商。過去市場較重視電芯成本，但大型儲能項目真正關鍵，是整套系統能否穩定運作二十年以上。若系統可用率高、衰減慢、實際容量更穩定，即使最初採購價稍高，整個項目的回報也可能更好。寧德時代在電池品質、熱管理、電池管理系統、電網模擬、數據分析及整體驗證方面具備優勢，這有助提升儲能業務的競爭門檻。

寧德時代亮點是新技術，包括鈉離子電池、快充電池及半固態電池。（寧德時代官網）

另一個亮點是新技術，包括鈉離子電池、快充電池及半固態電池。鈉離子電池不依賴鋰資源，具備成本、安全及低溫表現優勢，尤其適合部分儲能場景。快充電池方面，集團的麒麟電池及神行電池已在不少車型上應用，有助鞏固高端車及快充車型市場。雖然其他對手在部分參數上追近，但電池競爭已不只是單看紙面數據，而是實際表現、長期可靠度及品牌信任。

股價方面，寧德時代H股今年走勢先升後跌。股價於今年1月底跌回去年11月低位約450.50港元後反彈，其後持續企穩50天線以上，並於6月升至792.50港元見頂。其後股價跌穿50天線，走勢轉弱，並呈一浪低於一浪，近日低見458.00港元，幾乎完全回吐之前升幅。技術上，9天RSI曾跌穿30，反映股價進入超賣區。不過，隨著RSI出現底背馳並重上30以上，短線有機會轉強。若股價能升穿20天線，可初步確認458.00港元為短期底部。

以目前約490港元水平計，股價已反映不少悲觀因素。估值方面，寧德時代A股及H股的預測市盈率均已回落至歷史偏低區間，而集團仍具備高現金流、淨現金、盈利增長及行業龍頭地位。市場現時最擔心的，是「去寧德化」會否令集團市場份額及毛利率長期受壓。不過，從現有數據看，集團市場份額並未出現失控式下跌，部分客戶在引入第二供應商後，亦曾重新提高寧德時代供應比例，反映質量及交付能力仍然重要。

投資策略上，較進取的投資者可考慮在現水平約490港元分段吸納，首個目標可放在50天線附近約570港元。由於市場仍需時間確認「去寧德化」的實際影響，短線不宜一開始便假設股價可立即重返高位，因此570港元可先視為較合理的反彈目標。若股價其後能突破570港元並企穩，則可按前跌浪反彈61.8%計算，中長線目標可上望約665港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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