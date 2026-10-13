中煤能源：煤炭與煤化工雙輪驅動　短期煤價支持下的機遇｜彭偉新

中煤能源（1898）不只是開採及出售煤炭。集團以煤炭生產和貿易為核心，同時經營煤化工、煤礦設備及發電業務。所謂煤化工，就是把煤轉化為製造塑膠、化肥等產品的原料，包括聚烯烴、甲醇和尿素。這種業務組合，讓集團除了直接賣煤，亦可透過加工及發電，延伸煤炭的用途和收入來源。而2026年煤炭行業的主要變化，是產煤地區加強安全檢查，加上部分煤礦地質條件複雜，令供應受到限制。夏季用電需求增加，也為煤價帶來支持。不過，供應受阻並非永久利好；一旦煤礦恢復生產，煤價便可能承受壓力。



對中煤能源而言，這是一道兩面題。產量恢復，有助增加銷售，亦可讓每噸煤分攤的設備及人工開支下降；但如果整個行業同時增產，售價可能回落。往後盈利能否持續改善，不能只看煤價升跌，也要看產量回升的速度。長遠而言，清潔能源發展會限制煤炭需求的增長空間。集團去年年報亦提到能源轉型及產品價格波動等挑戰，因此不宜把短期煤價反彈，直接當作長期上升周期的開始。

中煤能源以煤炭生產和貿易為核心，同時經營煤化工、煤礦設備及發電業務。（中煤能源官網）

集團在山西、內蒙古、陝西及新疆等地布局煤炭基地，並具備煤化工、設備和電力業務配套。筆者認為，這有助集團協調煤炭供應與下游生產，較單靠賣煤的企業多一層經營彈性。然而，規模不代表可以左右市場價格。集團仍要與其他大型煤企爭取客戶，煤化工產品亦面對其他生產商競爭。尤其油價下跌時，以石油為原料的同類產品可能更具價格競爭力。按市場報告，上半年集團每噸自產煤銷售成本上升約9%，反映人工、運輸及產量下降帶來的壓力，不能忽視。

2026年上半年集團股東應佔盈利約81.5億元人民幣，按年增加5.8%；扣除一次性項目後，盈利增幅約12%，反映日常經營改善較表面數字明顯。煤炭方面，雖然自產煤銷量下降約8.5%，但平均售價上升11.5%，令煤炭業務毛利增加4.6%。更突出的亮點來自煤化工：上半年毛利增加62%，其中製造塑膠原料的聚烯烴，受惠於銷量及售價上升，同時成本下降。集團亦有新項目接力。按報告所述，榆林每年90萬噸聚烯烴項目預計於2026年12月投產。不過，投產不等於立即賺錢，仍要觀察開工率、產品售價及新增開支。上半年約180億元人民幣淨現金，以及維持30%的中期派息比例，則提供一定財務緩衝。

市場看好集團的其中一個原因，是煤炭供應受安全檢查及開採條件限制，加上夏季用電需求增加，為煤價帶來支持。按已整理的報告數據，集團上半年自產煤銷量雖下降約8.5%，平均售價卻上升11.5%，帶動煤炭業務毛利增加4.6%。這反映售價改善足以部分抵銷銷量壓力，也是市場對盈利前景較樂觀的重要依據。另外，煤化工是另一項主要看好因素。按報告內容，集團上半年煤化工毛利增加62%，其中聚烯烴業務同時受惠於銷量增加、售價上升及成本下降。市場的正面看法，主要建基於這項業務能提供煤炭以外的盈利來源。若煤化工維持較佳表現，即使煤炭業務遇到波動，集團整體盈利亦有望獲得一定支持。

中煤能源過去5年的平均Beta值為0.44，系統性風險低於大市。52周最高位曾見15.24港元，而最低位則曾見9.66港元，以現價10.7港元計，中煤能源的股價較50天線低2.51%，另外，現價亦較200天線低11.14%，走勢相對偏弱，主要相信是反映年中煤企需要進行安全檢查，影響到整體產量而令到股價走勢偏弱。至於集團的機構投資者持股比率為59.23%（見下圖），自今年5月20日至今年10月12日期間，股價錄得16.67%的跌幅，該期間共錄得11.88億港元的資金流入，當中大戶佔其中的7.09億港元，而散戶則佔當中的4.8億港元。大戶對散戶資金流比率為1.5比1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上23.28%；而最低曾經跌至-10.29%，至於10月12日當日則已升返23.28%，反映出大戶資金動力明顯改善中，有助帶動資金進一步推動股價上升，屬利好股價走勢的訊號。

中煤能源於今年5月20日至10月12日期間的資金流狀況。

中煤能源股價自今年3月升抵15.24港元見頂後，走勢逐步回落，更在跌穿20天線及50天線的支持後，股價最低曾跌至9.70港元水平。隨著9天RSI由30以下水平作出反彈，整體股價走勢開始見底回升，並在7月中當升穿20天線後，股價曾一度升抵12.33港元，剛好收復了整個前回調浪總跌幅的50%後再度回落。雖然向下穿50天線支持，不過未有跌返前底，並於10.08港元水平再度見支持。預期股價回調下，9天RSI未有失守30，反映整體走勢仍然偏強，而且RSI已升返50以上水平，相信股價可以繼續反彈。投資者可以在10.60港元水平買入，上望整個前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標13.00港元進發。只要股價未有失守7月低位9.70港元，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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