中國民航信息網絡盈利改善與估值修復的雙重考驗｜彭偉新

航空業的投資機會，不一定只限於航空股。旅客從訂票到辦理登機手續，以至航空營運商處理航班資料，背後都需要資訊系統支援。中國民航信息網絡（0696）經營的，正是這類不太顯眼、卻與航空業日常運作密切相關的業務。隨着航空客流恢復，集團近年的盈利明顯改善，但收入增長已放慢。現階段是否值得看好，仍要綜合考慮業務前景、估值及股價走勢。



集團主要提供航空資訊科技及相關服務，包括航空分銷、資訊處理及結算。簡單而言，航空營運商及相關機構需要處理訂票、旅客資料和交易款項，集團便提供背後的系統支援。與直接經營航班相比，這類業務毋須承擔同樣程度的燃油及機隊成本，經營重點在於系統是否可靠，以及能否有效處理大量交易。航空活動增加，相關資訊服務便有機會受惠，但業務量增長能帶來多少收入，仍取決於收費安排及業務組合。

主要提供航空資訊科技及相關服務，包括航空分銷、資訊處理及結算。（Unsplash@Ross Parmly）

內地出行需求增長、國際航線恢復，以及中轉旅客增加，均有利於航空資訊服務需求。市場相信，航空業的長遠發展仍能為集團提供增長空間。不過，經過早前的復甦階段，往後更值得留意的是持續增長能力，而非單靠比較基數偏低帶來的高增幅。

集團的優勢，在於多年建立的服務網絡及客戶關係。資訊系統與客戶日常運作緊密相連，更換服務商涉及系統接駁、員工適應及運作風險，競爭者並非單憑較低價格便能輕易取代。然而，市場地位穩固不代表沒有競爭。航空營運商加強直接售票，可能壓縮部分分銷服務需求；第三方平台亦會爭取交易及客戶。集團要維持優勢，仍須持續改善服務，並拓展傳統業務以外的收入來源。

中國航信的優勢，在於多年建立的服務網絡及客戶關係。（Unsplash@Erik Odiin）

業績方面，集團2025年收入約87.7億元人民幣，按年微跌0.65%；歸屬股東的淨利潤則增加12.89%，至約23.4億元。收入大致持平，盈利仍錄得雙位數增長，反映收入規模並非決定盈利表現的唯一因素。不過，要判斷這種改善能否延續，仍須留意成本、業務組合及其他收益的變化，不能將一年的盈利增長直接推算至未來。若把觀察期拉長，集團淨利潤由2021年的約5.5億元人民幣，增至2025年的23.4億元，盈利恢復相當明顯。另一方面，去年收入略為回落，也提醒投資者，復甦帶來的高速增長未必能一直維持。往後的關鍵，是收入能否重新向上，以及盈利能否在較高水平保持穩定。除了既有業務基礎，派息亦是集團的吸引力之一。2025年度每股股息為0.3173港元，高於2024年度的0.2610港元。以股價9.27港元計算，股息率約3.4%，可為持貨提供一定現金回報，但未來派息仍要視乎盈利及資金需要。

航旅縱橫等面向旅客的產品，以及航空數據增值服務，則有望帶來額外收入。這些業務的價值，不只在於增加用戶，更在於能否把使用需求轉化為實際收益。現階段宜將其視為潛在增長動力，而非已確定的盈利來源。

估值方面，市場預期集團2026年每股盈利可達0.94港元，按年增加約12.6%。以股價9.27港元計算，預測市盈率約9.9倍，市場平均目標價為11.35港元。估值看來不算進取，但低市盈率本身並不足以推動股價，仍需要穩定業績或新的增長動力配合。股價波動方面，集團過去五年的平均Beta值約為0.37，意味在相關統計期間，股價對大市變動的敏感度較低，但不代表個別股份風險亦同樣偏低。過去52周，股價最高曾見11.55港元，最低則為7.92港元。以9.20港元作技術分析參考，股價較50天線高約5.98%，但仍較200天線低約3.29%，反映短期走勢有所改善，較長期的升勢則仍待確認。

集團的機構投資者持股比率為48.61%，自今年5月22日至今年10月14日期間，股價錄得0.59%的跌幅，該期間共錄得1.21 億港元的資金流入（見下圖），當中大戶佔其中的1.49 億港元，而散戶則佔當中的-0.28 億港元。大戶對散戶資金流比率為 5.3 比 -1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上24.29%；而最低曾經跌至-19.75%，至於10月14日當日則為19.1%，反映大戶資金動力正在改善中，有助進一步推升股價。

中國民航信息網絡（00696）於今年5月22日至10月14日期間的資金流狀況

中國民航信息網絡之股價於去年11月升上最高位見11.19港元後一度回落至10.25港元後反彈，不過只能升返11.22港元後便再度見頂，更形成了持續的下跌，形成一浪低於一浪走勢，曾於7月跌至7.92港元後由低位反彈，股價已成功升返20天線及50天線之上，更兩次成功重返整個跌浪總跌幅的38.2%反彈目標9.20港元水平，由於MACD已成功在正數上出現牛差，因此，中、長線股價可以進一步向好。若果股價能企穩在38.2%反彈目標位9.20港元以上，有望作進一步反彈，並以前跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，上望10.00港元。投資者可以在9.20港元買入，並暫時以10.00港元作為下一個目標。只要股價未有失守50天線的支持位8.70港元，暫時毋須止賺止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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