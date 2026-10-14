安井食品：新產品及渠道支持增長　股價突破仍待確認｜彭偉新

安井食品（2648）主要從事急凍食品的研發、生產及銷售，產品包括魚丸、肉丸等火鍋配料、餃子等麵米食品，以及小龍蝦、烤腸和蝦滑等預製菜餚。客戶涵蓋餐飲業及家庭消費者，銷售渠道包括經銷商、超市、連鎖餐廳和網購平台。根據市場報告所顯示，集團在內地急凍食品市場具有領先地位，2024年按收入計的市場佔有率約為6.6%。業務規模、產品種類及銷售網絡，是支持集團長遠發展的主要基礎。



急凍食品的需求，受惠於家庭追求方便，以及餐飲業希望節省備餐時間和人手成本。不過，消費者重視性價比，餐廳亦需要控制開支，業界難以單靠加價維持盈利。集團的優勢，在於能夠利用既有渠道推廣新品，並透過較大的生產規模及上游供應鏈，減輕部分成本壓力。火鍋配料及預製菜餚仍具增長動力，但麵米食品競爭較激烈，今年第二季相關收入下跌9.6%，反映不同產品線的表現存在差距。此外，魚漿、雞肉及人工成本上升，將繼續考驗盈利能力。集團現時優先爭取市場份額，若未能透過銷量增加、產品組合改善及開支控制抵銷成本升幅，收入增長未必能全部轉化為盈利。

安井食品主要從事急凍食品的研發、生產及銷售，產品包括魚丸、肉丸等火鍋配料。（安井食品官網）

2025年集團收入為161.93億元人民幣，按年增加7.05%；股東應佔盈利則減少8.46%至13.59億元人民幣，呈現收入上升、盈利倒退的情況。不過，集團於2026年上半年收入增加21.9%至92.7億元人民幣，股東應佔盈利上升21.6%至8.22億元人民幣。然而，第二季盈利下跌8%，受到新柳伍業務的商譽及存貨減值，以及匯兌虧損拖累。至於集團的商譽減值，是因被收購業務表現未達預期，需要調低過往收購所確認的部分價值。這類開支不宜視作日常經營成本，但亦不能完全忽略，因為它反映收購回報未如理想。正面之處是，第二季經營現金流按年增加33.2%，本業產生現金的能力仍然穩健。

上半年鎖鮮裝產品收入增加約15%，超過9億元人民幣；烤腸及蝦滑收入分別增長約50%及40%。新零售與電商收入亦上升59%，相關毛利率升至38.7%，反映訂製產品及渠道組合改善，有助提升盈利能力。海外發展提供另一增長方向。按10月12日的市場報告，集團宣布以約3,050萬美元收購新加坡冷凍烘焙食品企業IFC的60%股權。對方在中國、新加坡及馬來西亞已有業務，可協助集團擴充產品及東南亞銷售網絡。交易設有三年盈利承諾，但最終成效仍取決於整合及實際經營表現。

烤腸及蝦滑收入分別增長約50%及40%。新零售與電商收入亦上升59%，相關毛利率升至38.7%，反映訂製產品及渠道組合改善，有助提升盈利能力。（安井食品官網）

而市場對集團2026年的全年收入預期為185.48億元人民幣，按年上升14.5%，而股東應佔盈利的預測約為16.73億至17.07億元人民幣，每股盈利約為4.85元人民幣，若以現價計算的2026年全年預測市盈率為12.4倍，至於2027年的每股盈利預期可以達到5.82元人民幣，按年上升20.2%，預測市盈率更會跌至10.3倍。

股價自4月底94.1港元高位回落後，形成高位逐步下移的跌勢。9月中及10月初兩次在59.8港元附近回穩，9天相對強弱指數亦先於股價回升，反映下跌力度可能減弱。近日股價重上20天線，MACD出現偏好的交叉訊號，但現價仍較50天線低約1.1%，見底尚未完全確認。若能升穿50天線並配合成交增加，反彈的可信度會較高。資金流方面，5月21日至10月13日期間，大戶累計流走1.24億港元，散戶則流入5,300萬港元。近期大戶資金動力改善值得留意，但尚不足以證明資金已全面回流。

投資取態以審慎正面為主。可待股價升穿65港元，並企穩50天線後分注買入，避免在突破未確認前過早投入全部資金。首個反彈目標為72港元。按94.1港元至59.8港元的跌幅計算，38.2%反彈位置約為72.9港元，因此72港元可作較保守的獲利參考。60港元是重要風險控制位置。若股價明確失守，或跌穿59.8港元近期低位，應重新評估持倉。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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