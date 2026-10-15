大市仍未喘定　防守性股份成資金避難所　領展不妨留意｜許繹彬

十月傳統「股災月」剛剛過了半個月，先來為上半個月作個總結。亞洲股市暫時來看確實應驗了「股災月」效應；觸發是次亞洲小股災的導火線，相信是市場對中國記憶體晶片廠商「長鑫存儲」技術取得突破性進展後，反而憂慮未來亞洲市場競爭日益激烈，因而觸發晶片、記憶體及AI概念股遭到拋售，其中韓、日、台三大亞洲股市調整幅度最為顯著。



當中韓國綜合股價指數（KOSPI）在2026年6月中旬曾衝破9,000點歷史新高後，本周跌幅最為嚴重，昔日光環盡失。指數的主要命脈半導體股成為眾矢之的，重磅記憶體股跌勢洶湧，三星電子及股皇SK海力士急瀉，更一度觸發熔斷機制，久守的6,000點大關宣告失守；台灣加權指數亦被重磅股台積電拖累而急跌；日經平均指數同樣難逃厄運，在半導體股鎧俠急瀉帶動下體無完膚，曾一度跌至67,000水平。

KOSPI本周跌幅最為嚴重，昔日光環盡失。（Reuters）

相比之下，中港兩地的走勢尚算硬淨。本周內地A股即使跌穿3,800點，港股亦再次跌至10天線（即24,196點左右），從點數來看尚算萬幸，跌幅相對輕微——上證僅輕微下調1%左右，恒指則下跌約0.5%。然而，點數跌幅較少的原因，相信與成份股中AI概念股比重較低有關；事實上，中港兩地的晶片、記憶體及AI相關概念股同樣慘遭血洗。內地代表長鑫科技（688825.SH），香港代表中芯國際（00981）、華虹半導體（01347）及建滔積層板（01888）等龍頭企業全線慘遭洗倉；而曾是股壇神話、股價曾高見1,330元的MINIMAX-W（0100），跌勢更是令人恐慌，一度低見200.2元，險守200元大關。由於近日全球「晶片股配股抽水潮」頻生，引發科技板塊接二連三劇烈震盪，加上市場質疑同類股份的業務前景，令「AI泡沫論」再度升溫，觸發市場恐慌情緒，導致該類股份出現失衡式下跌。適逢本月為股災月，投資者情緒極為敏感，故即使此類股份有所反彈，在恐慌情緒仍未緩和下，反彈亦可能只是「死貓彈」，投資者不宜過分樂觀。

筆者認為，亞洲主要股票市場踏入10月暫已應驗「股災月」效應，當中傷勢最重的可謂去年只升不跌的韓國KOSPI指數，由今年高位近9,386點回調至本周低位5,993點，足足回調了近36.2%。韓國KOSPI指數如此疲弱並非無跡可尋，據資料顯示，韓國股市今年慘遭外資大規模撤資，截至9月30日外資已從韓股撤出約1,310億美元（約1.02萬兆韓元），創下亞洲主要市場之最。在外資紛紛撤退下，韓國KOSPI指數在2026年下半年的日均成交量自5月底的高峰暴跌七成；而韓股龍頭三星電子截至10月8日的外資持股比例降至46.38%，創下自2008年金融危機以來的新低。單從上述數據來看，外資撤走的威力除了足以摧毀整個股票市場，連主要經濟體系亦慘被牽連。因此，韓股及相關龍頭巨企未來能否重新振作，某程度上仍要看外資會否載譽歸來。

亞洲主要股票市場踏入10月暫已應驗「股災月」效應，當中傷勢最重的可謂去年只升不跌的韓國KOSPI指數。（Reuters）

此外，在美伊關係仍處於撲朔迷離及糾纏不清之際，沙特阿拉伯機場遇襲導致國際油價大漲，令大市去向因油價高企而再添波瀾。市場現正聚焦美股第三季財報與經濟數據，以判斷未來加息的可能性及步伐，這亦是影響全球股市去向的關鍵因素。既然現時股票市場仍存有不少不確定性，投資者應審慎行事，不宜過分勇猛博反彈。在大市仍未喘定之際，現階段應尋找防守性高、有股息支持且基本面實力雄厚但股價低殘的股份作中線投資對象，領展（00823）相信正是具備上述特性的優質選擇之一。

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。



【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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