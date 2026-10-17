分析師熱評「會飛的特斯拉」　商業價值可能有限　股價衝高回落

特斯拉當地時間周四晚間在德克薩斯州發布了新一代Roadster跑車，上演了令人驚歎的「騰空翻轉」等高難度動作，並展示了飛行能力。不過，多位分析師認為，這款車型短期內不太可能為特斯拉帶來可觀的收入。

給予特斯拉「中性」評級的摩根大通分析師Rajat Gupta表示，新款Roadster展現了特斯拉與SpaceX之間的深度協作，但該車型的量產時間仍比最初計劃晚了多年。「目前的量產目標時間是2028年，而特斯拉在2017年首次發布這款車時，曾宣佈計劃於2020年交付。」

滙豐銀行高級全球汽車行業分析師Michael Tyndall評論稱，這次亮相更多是一次工程實力的展示，而非盈利能力的證明，消費者距離拿到新車仍需等待一段時間。

荷蘭國際集團(ING)高級經濟學家Rico Luman則將這場發布會稱為「一場公關秀，凸顯了特斯拉作為創新型企業的形象，從而提升品牌價值」。他補充稱，汽車消費本身就與情感和生活方式密切相關，因此，這樣的展示確實能夠給人留下深刻印象。

Deepwater Asset Management管理合夥人Gene Munster則在社交平台X上評論稱，這場演示是「一次工程實力秀，除了讓傳統汽車製造商相形見絀之外，沒有其他商業價值」。

受發布活動引發的市場熱度推動，周五特斯拉股價一度上漲逾2%，不過收盤轉為下跌逾2%。