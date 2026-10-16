Tesla Roadster 2破空亮相：零到百加速不足一秒　可騰空｜有片

配備推進器的Tesla（特斯拉）新一代電動跑車Roadster 2 10月15日驚艷亮相，示範環節以吸力系統倒行斜坡，並在空中轉體後以推進器着陸。該車計劃2028年投產，距離首次亮相新一代版本已近九年。



據路透社周四（15日）報道，這款雙座跑車由特斯拉與行政總裁馬斯克（Elon Musk）旗下的火箭公司SpaceX合作研發，馬斯克稱，跑車由靜止加速至每小時97公里少於一秒，極速逾每小時370公里。發布會未公布售價，公司近十年前曾開出20萬美元（約156萬港元）基準價。

圖為2026年10月15日，Tesla新一代電動跑車Roadster2驚艷亮相，展示垂直爬坡。（影片截圖）

訂購網頁所見，「Performance」版須付5萬美元（約39萬港元）訂金，配「加速推進器」的「Thrust」版訂金25萬美元（約195萬港元）；單座「Rocket」版更配「全套飛行系統」，但Tesla註明該版本尚未獲准在公共道路行駛，且未取得美國聯邦航空管理局（FAA）適航認證。

特斯拉訂購頁面顯示：「Performance」版須付5萬美元（約39萬港元）訂金，配「加速推進器」的「Thrust」版訂金25萬美元（約195萬港元），僅限邀請的單座「Rocket」版更配「全套飛行系統」。（Reuters）

晨星公司（Morningstar）分析師戈爾德斯坦（Seth Goldstein）認為，Roadster將成為展示Tesla最佳技術的形象旗艦車，估計年售約2,000輛，僅屬Tesla去年160萬輛銷量的零頭。

發布之際，Tesla重心正急速轉向人工智能自動駕駛及機械人：今年已停售Model S及X車款，騰出生產線製造Optimus人形機械人，並推出無方向盤等手動控制裝置的Cybercab機械人的士。