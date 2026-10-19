今年香港新股市場的變局與焦點 ｜伍禮賢

今年以來本港新股（IPO）市場展現出良好復甦勢頭，期內資本市場展現強大的「吸金」能力。 儘管步入下半年後，受地緣局勢反覆、通脹升溫隱憂及聯儲局加息步伐調整等外部變數影響，市場節奏有所放緩，但本港正加速吸納東盟及海外企業來港雙軌或第二上市，預期將為深化香港國際金融中心地位注入新一輪制度紅利。



首三季迎來歷史性井噴，結構呈現「百花齊放」

根據最新市場統計，2026年前三季度本港新股集資額已突破 3,880 億港元，期內共有 116 隻新股上市，集資額位居全球第二。雖然美國納斯達克交易所憑藉富商馬斯克旗下的 SpaceX 以及 SK 海力士等超大型獨角獸上市，以 1,128 億美元（約合 8,800 億港元）的巨額融資暫居全球首位，但若扣除個別超大型單一事件因素，香港市場對優質資產的吸引力依然無庸置疑。

值得注意的是，本港集資市場正展現健康的「多樣性生態圈」。今年並非依賴單一巨無霸企業加持，而是由 A+H 大型龍頭重磅回歸（集資額佔近七成），以及按《上市規則》第 18C 章上市的特專科技企業（如人工智能、半導體）共同築底。這反映出香港新股市場具備充足的市場廣度與深度，能為不同賽道的企業提供穩定的離岸融資土壤。

香港證監會鐵腕執法有效打擊了市場灰色地帶。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

監管合規升級，短期陣痛換取長遠高質量發展

針對近期新股發行節奏有所放緩的現象，市場核心催化劑在於證監會與港交所聯手掀起的「 IPO 違規整頓」風暴，以及全面收緊的合規政策。

隨着監管機構日前重拳出擊，執法搗破多個涉嫌操縱 IPO 的集團、大規模凍結涉案資產並勒令停牌，此舉釋放了明確的「零容忍」信號。這項鐵腕執法有效打擊了市場灰色地帶，使過去賴以維繫的市場操縱套路難以為難。

同時，證監會正積極推行「前置式監管法定化」，將監管觸角由「上市前審查」跨階段延伸至「上市後持續約束」，預計最快於 2027 年第一季正式生效。筆者認為，合規門檻的升級在短期內雖會壓縮部分新股發行規模，但拉長時間軸來看，這正是港股市場走向健康、法治與國際化高質量發展的必經之路。

證監會與馬來西亞證券監督委員會於 9 月底剛公布的「港馬同步上市精簡安排」。（Reuters）

積極擴充海外朋友圈，東盟雙軌上市成新焦點

除了傳統中資企業的基石作用外，本港資本市場正積極開闢「海外新賽道」，這勢必成為未來市場的戰略聚焦所在。

今年最受矚目的制度紅利，莫過於證監會與馬來西亞證券監督委員會於 9 月底剛公布的「港馬同步上市精簡安排」。新實施的「單一提交安排」為有意在兩地雙軌同步上市的大馬企業開闢了便捷綠色通道，不僅大幅縮短跨國上市的籌備時間，更實質性地減低了企業的行政與合規成本，為區域資本市場互聯互通確立全新典範。

與此同時，東盟企業身影頻現。如印尼最大原生金礦商自由黃金—DRS（06228.HK）已成功透過香港預託證券（HDR）形式進軍本地市場；市場更盛傳某印尼大型數位娛樂與媒體集團已向港交所遞交招股書計劃進行第二上市。種種跡象均突出香港作為「一帶一路」重要融資節點及國際金融中心的獨特吸引力。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

