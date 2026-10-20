新東方主業回暖　盈利改善與股東回報成焦點｜彭偉新

新東方－Ｓ（09901）的業務，早已不限於補習及留學考試培訓。集團現時涵蓋非學科培訓、高中輔導、成人及大學生考試培訓、海外升學服務，並透過東方甄選經營直播電商，同時發展文化旅遊及人工智能學習產品。教育仍是主要收入來源，但業務逐漸多元化，有助減低對單一市場的依賴。



內地教育行業經歷政策調整後，需求並未消失，而是轉向不同範疇。家長對子女的學習支援及素質培養，以及成年人對升學和就業的需要，仍為行業提供發展空間。不過，出生人口減少、家庭消費審慎，加上政策存在變數，意味企業不能單靠增加學生人數維持增長。新東方的優勢，在於品牌、師資及覆蓋多個城市的教學網絡。市場認為，集團改善教學質素及地區營運後，學生續讀情況已有改善。留得住學生，不但可以減少招生開支，亦有助提高課室使用率。面對大型培訓機構、地區補習社及網上學習工具的競爭，教學成效與服務質素，仍是集團保持優勢的關鍵。

（新東方官網）

截至2026年5月底止的2026財年，集團收入為56.61億美元，按年增加15.5%；股東應佔純利增長27.8%至4.75億美元。扣除股份報酬及部分投資等項目後，經調整純利為5.71億美元，增長10.5%。第四季表現尤其值得留意，收入增長23%至15.30億美元，經調整經營溢利增加34.7%至1.10億美元，經營溢利率升至7.2%，反映收入增長及成本控制開始見效。不過，同季經調整純利倒退10.5%至約8,780萬美元。市場認為，稅項增加、利息收入減少，以及東方甄選盈利上升後少數股東分佔利潤增加，令經營改善未能完全反映於股東盈利。投資者不能只看收入增幅，亦要留意最終有多少利潤歸屬股東。

展望2027財年，集團預期收入增長14%至18%，達64.54億至66.80億美元。期末已收取、但尚未確認為收入的款項增加14.8%至約22.4億美元，為往後業績提供一定支持，但仍須待課程及服務完成後才逐步入賬。市場相信，中小學相關業務有望增長約兩成，而教學容量計劃增加約一成至一成半。若招生及續讀情況配合，集團便有機會利用現有資源服務更多學生，帶動盈利能力改善。

成本方面，集團2026財年已節省約1億美元，下一階段將透過管理架構調整及人工智能應用，爭取進一步減省開支。人工智能亦可協助個人化學習及行政工作，但新產品能否持續帶來收入，仍有待觀察。海外升學業務則受經濟及地緣政治因素影響，短期不宜寄望太高。另一亮點是股東回報。集團計劃於2027財年派息約3億美元，另回購最多2億美元股份，合計約5億美元。充裕的現金、定期存款及短期投資，為計劃提供支持，但亦須預留資金應付營運、課程服務及新業務投資。

新東方－Ｓ（09901）於今年5月27日至10月16日期間的資金流狀況。

以48.14港元作分析基準，集團追蹤市盈率約18.4倍，市場預測市盈率約12.1倍。後者較低，反映市場預期盈利改善，但相關增長仍須靠業績落實。市場平均目標價為58.12港元，較上述股價高約20.7%。技術走勢方面，股價較50天及200天線分別高約8.73%及12.91%，中長線走勢已有改善，但不能單憑偏離幅度判斷回調風險不大。

股價由2024年高位76.58港元回落至2025年4月的31.20港元後，曾反彈至51港元附近，其後再度回落。今年低位34.26港元附近，9天相對強弱指數先於股價見底，形成牛背馳，反映下跌動力減弱。最近股價再向上突破，而指數升穿70，顯示買盤轉強，同時亦要提防短線獲利回吐。

資金方面，2026年5月27日至10月16日期間，累計錄得約15.02億港元流入，其中大戶佔12.74億元。不過，10月16日的大戶坐貨指標仍為負數，顯示近期大戶承接未算強，升勢能否延續，仍須成交及資金流配合。投資策略上，可考慮待股價回落至48港元附近，確認企穩後分段部署；較審慎的投資者，則可等待49.50至51港元阻力區被有效突破。若突破時成交增加，其後又能企穩在阻力位之上，才有條件逐步上望58至60港元。如果股價向下跌穿20天線約44.50港元必須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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