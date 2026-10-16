極兔速遞：海外業務撐起盈利　股價突破尚待確認｜彭偉新

提起快遞股，投資者往往先想到內地市場的價格競爭。極兔速遞－Ｗ（01519）的投資故事卻有所不同：集團2015年在印尼起步，其後進軍中國，並將網絡延伸至中東及拉丁美洲。業務以包裹收件、分揀、運輸及派送為主，亦提供國際物流服務。截至2026年6月底，全球設有260個轉運中心、約19,800個網點，並與約6,400個網絡夥伴合作。這並非單純由中國向外擴張的快遞企業，而是一個從東南亞建立根基、逐步連接多個市場的物流集團。而集團的特色，在於既服務跨境電商，也承接當地商戶及消費者的日常寄件。集團將中國市場累積的自動分揀、路線規劃及網絡管理經驗，帶到海外，藉增加包裹量攤薄每件運輸成本。同時，客戶不限於中國電商平台，亦包括巴西及墨西哥的Mercado Libre、中東的Noon等本地平台，有助擴闊訂單來源。



快遞需求與網購發展息息相關。東南亞的網購、短片帶貨及跨境消費，仍為物流業帶來增長機會；拉美則提供另一片發展空間。極兔已有一定網絡規模，毋須每接一批新訂單便從頭建設設施，這是其爭取生意及控制成本的重要條件。2026年上半年，東南亞包裹量增長71.2%，其他市場亦增長119.9%，反映海外需求仍然活躍。不過，行業增長不代表每件包裹都更賺錢。電商平台議價能力強，亦可自建物流或改用其他服務商。極兔在東南亞雖具領先地位，仍須以價格及服務留住客戶；中國市場則面對成熟同業的競爭。市場預期，減少惡性減價有助改善行業盈利，但若收費上調，商戶重新分配訂單，也可能影響各家的市場份額。

極兔速遞的業務以包裹收件、分揀、運輸及派送為主，亦提供國際物流服務。（極兔速遞官網）

回看2025年，集團收入約122億美元，按年增加18.5%；全年包裹量達301億件，增長22.2%。撇除股份支付等調整項目後，經調整淨利潤為4.25億美元，增加112.3%。盈利增幅高於收入，顯示業務擴大之餘，成本控制亦開始見效。自由現金流接近4.94億美元，按年增加96.1%，為後續擴張提供資金。而東南亞仍是主要盈利支柱，2025年經調整經營利潤達5.38億美元，增長77.5%；新市場同一指標首次全年錄得盈利，約400萬美元。金額雖小，卻代表部分海外布局已跨過起步階段。踏入2026年，上半年收入增至76.7億美元，經調整淨利潤約3.51億美元，分別增長39.5%及124.3%，盈利改善並非只停留在去年。

最新第三季數據顯示，東南亞包裹量約28.86億件，按年增長約45%；其他市場約2.71億件，增幅接近160%；中國亦增長約15%。東南亞增速較上半年回落，投資者不宜將早前的高速增長直接延伸，但新市場的擴張仍值得留意。另一亮點是改善訂單組合。市場資料顯示，東南亞非電商平台包裹佔比仍低，但收費及盈利能力較高。集團若能利用電商訂單建立的密集網絡，吸納更多品牌商戶、企業及個人寄件，便有機會在增加收入之餘，改善每件包裹的回報。歐洲則屬較長線部署。集團初期透過當地派送夥伴承接訂單，待貨量足夠才考慮增加設施，較自行全面建網靈活。不過，新市場需要時間培養客戶，轉運中心、自動化設備及當地團隊亦涉及開支，增長能否轉化成現金，仍須持續觀察。

極兔速遞股價曾於1月升上12.16港元後短期見頂，股價其後由高位回調並失守50天線後，開始形成一浪低於一浪走勢，並持續下跌至6月份最低位見7.54港元後反彈，不過股價仍然再回試支持位8.00港元後，才在9天RSI出現背馳走勢後，股價形成回升的走勢，並一度作出較明顯的反彈，重返整個回調走勢的61.8%，見10.85港元高位。不過，由於極兔速遞屬於恒指成份股，當恒指在近日反覆回落下，令到極兔速遞股價再度回落，失守了20天線支持後，再度跌返低位見8.40港元，並未有失守前底外，更見9天RSI已重返30以上水平，預期股價仍然有進一步上升的空間。

極兔速遞－Ｗ(01519)於今年5月26日至10月15日期間的資金流狀況

極兔速遞過去5年的平均Beta值為0.95，系統性風險低於大市。52周最高位曾見12.2港元，而最低位則曾見7.54港元，以現價8.93港元計，極兔速遞－Ｗ的股價較50天線低5.94%，另外，現價亦較200天線低9.83%，走勢上未有出現升幅過大而產生較明顯的沽壓。市場現時共有20位分析師對極兔速遞有進行調研，所給予的目標範圍為7港元至16港元，而平均值為13.45港元，較現價8.93港元有50.62%的上行空間。

而集團的機構投資者持股比率為16.74%，自今年5月26日至今年10月15日期間，股價錄得3.09%的跌幅，該期間共錄得64.17億港元的資金流入，當中大戶佔其中的49.59億港元，而散戶則佔當中的14.59億港元。大戶對散戶資金流比率為3.4：1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上30.67%；而最低曾經跌至3.36%，至於10月15日當日則為22.25%，反映出大戶資金流仍然屬於較強的走勢，資金動力有望成為推動股價繼續上升的主要因素。

投資者可以在9.00港元水平買入，若果繼續以整個由今年1月開始形成的跌浪總跌幅計算，按61.8%作為反彈目標，股價可以繼續用8月初的前跌浪總跌幅61.8%作為反彈目標，上望10.50港元，只要股價未有再跌穿10月初低位8.40港元，暫時可以繼續持有而毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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