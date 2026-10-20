MPF｜韓國基金飆逾56%全年強積金暫稱王　惟單月表現包尾

強積金數據分析平台 MPFGo 公布最新 10 月中旬基金排行榜。截至 10 月 14 日，月內表現最佳與最差基金的回報差距已拉開至 11.85%。值得注意的是，此前表現最好的海通韓國基金－T類別月內跌10.22%墊底，但年初至今仍升56.19%，繼續位列全年榜首。 MPFGo 表示，同一隻基金同時佔據全年榜首與月度「包尾」，反映高回報資產在市場情緒轉變時的回吐風險極為急速，亦顯示只看單月榜或全年榜，成員容易誤判基金風險。



美股及防守性較強的健康護理基金表現相對穩健。（MPFGo提供）

美股及健康護理基金穩守榜首 亞股基金集體「跳水」

從 10 月中旬的單月數據來看，美股及防守性較強的健康護理基金表現相對穩健。永明強積金美國股票基金以 1.63% 的升幅位居榜首，信安美國股票基金－D類單位與宏利 MPF 康健護理基金則分別以 1.32% 及 1.29% 緊隨其後。排名前列的其餘席位亦主要由美洲或歐洲股票基金包辦，月內升幅介乎 0.85% 至 1.20%。

反觀跌幅榜則全面由亞洲相關基金佔據，除了海通韓國基金跌幅過一成最為劇烈外，海通亞太基金、東亞旗下多隻亞洲股票基金，以及安聯、宏利、信安等 Asian Equity 相關產品，月內跌幅均普遍超過 4%。

2026全年至今海通韓國基金持續領跑（MPFGo提供）

韓股基金全年飆近六成 中、港股票基金持續下挫

若將時間拉長至全年維度，資產表現的分化狀況更顯劇烈。年初至今，海通韓國基金以 56.19% 領跑，海通亞太基金及永明強積金亞洲股票基金－B類亦分別錄得 36.41% 及 30.29% 的強勁回報，全年十大基金累積升幅均在 23% 以上。然而，中港股票基金全年表現依然低迷，中銀保誠中國股票基金以 11.54% 的跌幅成全年最差，多隻中國及香港股票基金亦錄得 7% 至 9% 不等的虧損，導致今年最佳與最差基金的全年差距擴大至 67.73 個百分點。

MPFGo 分析指出，地域與行業配置依然是今年強積金回報嚴重分化的核心因素。集中投資於單一國家或行業的基金，在牛市時固然能領先大市，但市況逆轉時亦需承受遠高於平均的回吐壓力。海通韓國基金「全年第一、單月包尾」的現象，正說明成員不宜把短期冠軍直接視為轉換基金訊號。強積金屬長期投資，成員若只根據最新排名追入或離場，極容易在升勢後段承受集中風險，或在短線急挫後作出情緒化操作。