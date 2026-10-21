MPF｜近三成港人料需逾800萬退休　逾八成未聞或不明「全自由行」

強積金顧問公司 GUM 今日公布2026 「GUM 強積金信心指數」網查結果。調查顯示，香港強積金成員對「強積金能否保障退休生活」的整體信心水平升至5.1分（10 分為滿分），較2025年的4.0分顯著上升，並創下有調查以來的十五年新高。



「積金易」（積金局圖片）

GUM：強積金信心指數創15年新高

調查也顯示，預期退休時需要 800 萬港元或以上儲備的受訪者比例，由2025年的21%上升至2026年的28%，當中15%更預期需要1000萬或者以上退休。整體平均目標金額亦由2025年的579 萬港元增加至2026年的648萬港元，按年上升12%。

是次調查由獨立市場研究機構進行，於2026年8月13日至15日期間訪問808名18至64歲、正在參與強積金制度的香港居民。

港人退休平均目標金額增至648萬元

GUM 常務董事陳銳隆表示，近年市場回報改善、成員參與度增加，以及積金易（eMPF）帶來的數碼化管理體驗，共同推動市民對強積金制度的信心回升。值得留意的是，信心提升的同時，市民對退休儲備、基金表現及投資選擇亦愈來愈重視，顯示退休規劃正逐步由被動參與走向主動管理。

調查發現，75%受訪者表示會至少每年檢視一次強積金投資表現，而約30%受訪者於過去六個月曾作出基金轉換，反映不少成員會定期關注強積金表現並按個人需要調整配置。

GUM 策略及分析師張燕如（左）、GUM 常務董事陳銳隆（右）（顧慧宇攝）

全自由行今提交立法會 僅18.2%受訪者明白相關安排

另外，隨著強積金首階段「全自由行」於今日（10月21日）提交立法會進行先訂立後審議程序，並將於2026年12月21日正式實施，成員未來將擁有更大的退休資產管理自主權。調查顯示，僅有18.2%受訪者聽過並完全明白全自由行安排，其餘高達44.5%及37.5%，分別為未聽過或者不太明白相關安排。

不過，57%受訪者在了解強積金「全自由行」安排後表示支持，另有39%受訪者表示，若未來落實相關安排，會考慮將強積金供款轉移至自選計劃。

GUM 策略及分析師張燕如表示，當市場未來提供更多選擇時，受訪者最希望獲得的是清晰透明的比較資訊及決策參考工具，可見市民關注的不單是選擇的數量，更是如何作出合適的選擇。現時不少僱主所提供的退休教育及投資知識支援仍未能完全滿足員工需要。這個落差反映退休規劃已不再只是供款安排，而是企業整體財務健康策略的重要一環。