國泰航空9月載客量按年升12%　留學潮帶動英國長途線需求強勁

國泰航空（0293）公布最新營運數據，旗下國泰航空與香港快運9月合共接載約300萬人次乘客，按年增長9%。集團指，暑期旅遊旺季結束後，9月客運需求相對淡靜，惟整體客貨運量仍錄得按年升幅，航空燃油價格則持續高企。



國泰航空9月載客量按年增加12%，可用座位公里數按年增長9%。（資料圖片）

國泰航空9月載客量升12%

單計國泰航空，9月載客量按年增加12%，可用座位公里數（ASK）按年增長9%；首九個月累計載客量按年上升14%。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，隨著新學年臨近，9月由香港及中國內地前往長途目的地的留學生乘客需求，其中英國航線載客率表現尤為突出。至月底，中秋節及「國慶黃金周」假期帶動中國內地往來香港及多個短途目的地的休閒旅遊需求；商務及高端休閒旅客對前艙的需求亦延續至9月。集團預期第四季客運需求維持穩健。

香港快運9月接載逾52萬人次乘客，按年微跌1%。（資料圖片）

香港快運客運需求於9月有所放緩

香港快運9月接載逾52萬人次乘客，按年微跌1%，ASK則增加10%；首九個月載客量較去年同期增加8%。劉凱詩稱，暑期旺季結束後，快運客運需求於9月有所放緩，但菲律賓航線表現理想，載客率維持高位；中國內地航線載客量亦繼續按年增長，前景令人鼓舞。快運將於12月3日開辦每周四班往來合肥的新航線，進一步拓展內地航線網絡。

半導體運輸需求強勁

貨運方面，國泰貨運9月載貨量按年增加14%，可用貨物噸公里數（AFTK）增長5%；首九個月載貨量增加9%。劉凱詩指出，來自中國內地及東南亞市場的貨運需求保持強韌；東南亞對具時效的運輸方案需求殷切，帶動「國泰優先運送」方案表現良好，半導體運輸需求持續強勁亦推動「國泰－特殊貨物運送」業務增長。集團指，隨著傳統年末航空貨運旺季臨近，加上第四季市場前景向好，預期貨運需求將進一步增長。