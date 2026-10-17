香港快運HK Express減燃油附加費 單程最多慳$190 網民：造福人群

香港旅客出遊成本迎來新一輪調整。國泰航空集團旗下的低成本航空公司香港快運航空（HK Express）宣布，正式由10月16日起落實全新燃油附加費機制。過往除中國內地航線外劃一收取339港元的做法告終，轉為按照飛行航段距離實施「三級分階收費」。其中，台灣（Taiwan）、菲律賓（Philippines）及日本石垣島（Ishigaki）等近程航線減幅高達56%，單程燃油費由339港元大幅降至149港元，旅客每人每程最多可節省190港元。不少網民對此表示支持，認同航空公司減附加費，「油價都跌緊，唔通仲收貴附加費」。



香港快運（HK Express）由10月16日起下調燃油附加費，按不同航點劃分3個收費級別。（官方圖片）

根據香港快運航空官方費用及附加費標準，香港出發航線的燃油附加費細分為三檔階梯：

第一級（149港元 / 減幅約56%）：適用於台灣各航點、菲律賓、日本石垣島，以及越南富國島（越南：Phú Quốc / 英文：Phu Quoc）以外的其他越南航線。每程燃油附加費節省190港元。

第二級（232港元 / 減幅約32%）：包括日本沖繩（又譯：沖繩 / Okinawa, Japan）、韓國濟州（又譯：濟州島 / Jeju, South Korea）、馬來西亞亞庇（又譯：哥打京那巴魯 / Kota Kinabalu, Malaysia）及越南富國島等，每程較舊價便宜107港元。

第三級（318港元 / 減幅約6%）：涵蓋港人最常前往的熱門旅遊地，包括日本東京（Tokyo）、大阪（Osaka）、福岡（Fukuoka）、名古屋（Nagoya），以及韓國首爾（韓文：서울 / 英文：Seoul，舊稱漢城）和泰國布吉（又譯：普吉島 / Phuket, Thailand）等，單程僅下調21港元。至於中國內地航線則繼續維持每程198港元。

以2名成年旅客結伴由香港飛往台北為例，單程去程燃油附加費原本合計678港元，在新機制下只需支付298港元，2人去程合共即時節省380港元。

（香港01製圖／AI生成圖片）

網民意外HK Express「帶頭」減附加費

不少網民對此表示支持，大讚HK Express「做好事」：

「油價都跌緊，唔通仲收貴附加費」



「窮X見到表示很感動！」



「用距離嚟分其實幾好，估唔到佢哋帶頭減」



「如果其他airline都跟住減，UO真係造福人群啦今鋪」。



日本燃油附加費被嫌減幅不夠

但有留言認為港人經常說笑稱「返鄉下」的日本減幅不夠，「估到日本減得最少」、「日本減21元，真係多X謝」，揶揄「飛日本啲油唔一樣？」另有網民覺得「減少少好過無啦」。

回程按當地外幣計價 日本返港仍收9,900日圓

雖然由香港出發的去程航班燃油附加費有所下調，但旅客在預訂來回機票時須特別留意，外站出發回港的航班並非折算同等港元金額。

香港快運列明，回程航段是以出發地之貨幣計收。其中，日本出發回港航班每程劃一收取9,900日圓；韓國出發回港收取74,000韓圜；台灣出發則收取610新台幣。以香港往返東京為例，去程附加費為318港元，回程則按9,900日圓折算，令整體來回節省金額因匯率波動而有所差異，不能僅憑去程減幅估算全單折扣。

香港出發前往台灣、菲律賓及日本石垣島等航點，燃油附加費由339元減至149元，減幅約56%。(資料圖片/夏家朗攝))

國泰短途維持339元 長途來回附加費高達2,724元

與香港快運主動調降短途近程費用不同，全服務網絡型的國泰航空（Cathay Pacific）目前並未跟進下調香港出發的主流航線燃油費。

參考國泰航空最新客運燃油附加費公告，國泰於10月15日僅調整菲律賓出發之航班費率，其餘航線全面維持原狀：香港前往中國內地航線每程收198港元，一般短途航班（包含日韓台泰等）收取339港元，而飛往北美、歐洲、澳洲及中東等長途航線每程高達1,362港元。

若旅客打算使用「亞洲萬里通」（Asia Miles）里數兌換長途獎勵機票，亦須自掏腰包繳交這筆費用。以國泰香港直飛倫敦來回為例，兩航段燃油附加費合計高達2,724港元，旅客在換票前宜權衡相關現金成本。

更多過往費率波動可參閱《香港01》航空公司燃油附加費歷史走勢分析。

149元非全包價 「0元機票」離境基本稅費需504元

燃油附加費雖然回落，但廉航旅客切勿誤以為買到「0元機票」即可免費登機。



按民航處及香港機場管理局現行收費標準，年滿12歲旅客離境時須繳付法定固定徵費，包括每人200港元的香港國際機場飛機乘客離境稅、65港元旅客保安費，以及按香港機場管理局機場建設費收費機制收取的短途經濟艙90港元機場建設費。

換言之，每名旅客離港之不可豁免固定稅費為355港元。即使搶得香港飛台北的「0元機票」，加上最低149港元燃油附加費後，單程付款底價仍為504港元。此外，廉航普遍不包含寄艙行李限額、自選座位及機艙餐飲，消費者在進行訂位格價時應以最終結算畫面的總額為準。

（綜合）