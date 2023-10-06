中菜優惠｜明星海鮮酒家晚市堂食　片皮鴨$88隻、龍躉兩食$168份

明星海鮮酒家晚市堂食又有新優惠！是次10月晚飯優惠主打京式片皮鴨$88隻（原價$238隻）及金花尾龍𧄌兩食$168份（原價$298隻），此外還設有一系列海鮮佳餚，日日都有超值優惠放送！即睇優惠詳情！



片皮鴨（資料圖片）

明星海鮮酒家10月晚市堂食 片皮鴨$88隻龍躉兩食$168份

明星海鮮酒家每月有晚市堂食優惠！今次主打酒家2款招牌料理，包括京式片皮鴨$88隻（原價$238隻）及金花尾龍𧄌兩食$168份（原價$298隻），差不多都是半價發售，愛歎中菜的朋友不可錯過！每晚6點後開始優惠，售完即止！

晚飯優惠【1】京式片皮鴨 $88隻（原價$238隻）

主打的京式片皮鴨外皮酥脆鬆化且肉質嫩滑，配以甜麵醬、京蔥條及青瓜條更添滋味。

*深水埗店不適用

*每檯2-7位可享用1隻；每檯8位或以上，可享用2隻

（圖片來源：明星海鮮酒家官方）

晚飯優惠【2】金花尾龍𧄌兩食$168份（原價$298隻）

每日選用游水金花尾龍𧄌生劏，一魚兩食，分別可歎翡翠龍躉球配金菰枝竹蒸頭腩。

（圖片來源：明星海鮮酒家官方）

晚飯優惠【3】抵食海鮮優惠

晚市堂食亦有一系列抵食優惠天天供應 ，如上湯焗加拿大龍蝦伊麵$148、清蒸大連鮮鮑魚$88、蒜蓉粉絲蒸聖子、蒜蓉粉絲蒸聖子元貝、清蒸長腳蟹…等，選擇多多。

晚飯優惠【4】晚飯暢飲優惠啤酒

現由晚上18:00至22:30起，晚飯大堂供應優惠啤酒，如獅威大樽裝$14樽及醇滑嘉士伯大樽裝$16樽，美食加美酒夠盡興！