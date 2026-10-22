立訊精密拓展增長版圖　盈利與現金流成關鍵｜彭偉新

提起立訊精密，不少投資者首先想到蘋果供應鏈，不過，這家由連接器起家的製造集團，業務早已不限於手機及耳機零件。現時集團主要收入來自消費電子，產品涵蓋零件、模組及整機組裝；另外兩大業務則是汽車電子，以及通訊與數據中心，分別供應汽車線束、連接器，以及高速傳輸、散熱和電源產品。而按2025年收入計算，消費電子仍佔集團約八成，汽車電子及通訊與數據中心分別佔約一成二及百分之七。換言之，傳統業務仍是盈利基礎，新業務則決定未來增長速度。投資焦點，在於集團能否將累積多年的製造能力，轉化為新市場的訂單。



市場相信，消費電子市場已相當成熟，未來增長較依賴產品更新及供應份額提升。人工智能手機、電腦及智能穿戴裝置，有望增加新功能及零件需求，但功能改善能否帶動消費者換機，仍要看售價與實際使用體驗，不能將新產品概念直接當成銷量保證。相比之下，人工智能數據中心的硬件升級，帶來較明確的配套需求。運算設備愈密集，資料傳輸、供電及散熱的要求便愈高，高速連接線、光模組、液冷及電源設備因而受惠。不過，行業需求增長不代表每家供應商都能同步受益，取得客戶認證及穩定交貨，才是訂單落地的關鍵。汽車電子亦有較長遠的發展空間。隨着汽車增加智能駕駛、電子控制及車內互聯功能，線束和連接器的用途更廣。但車廠對成本、品質及交貨要求嚴格，供應商仍須兼顧擴張與盈利。

立訊精密的主要收入來自消費電子，產品涵蓋零件、模組及整機組裝。（立訊精密官網）

立訊精密的優勢，是能將不同產品放在同一個製造平台發展。集團不只提供單一零件，而是同時布局連接、供電及散熱，有機會更早參與客戶的整體設計。若合作由單項產品延伸至多項配套，便有助增加每個項目的供貨內容。海外生產網絡也是重要條件。客戶希望分散供應鏈，集團透過自建及收購擴充不同地區產能，有助配合交貨安排。

集團2025年收入為3,323.44億元人民幣，按年增長23.6%；股東應佔溢利166億元人民幣，增長24.2%。毛利率升至約11.9%，反映收入擴張之餘，整體盈利能力亦有改善。分業務看，消費電子收入增長約13%，繼續提供穩定支持。汽車電子收入增長185%，但當中包含收購萊尼後的入賬貢獻，不能全部視為原有業務增長。通訊與數據中心收入則增長約34%，規模雖然較小，發展速度卻值得注視。投資者需要留意的是，集團全年經營活動現金流入淨額約173億元人民幣，按年減少約36%，資本開支則約179億元人民幣。盈利增加，現金流卻回落，說明擴張仍需要資金支持。

市場預期立訊精密2026年第3季度的每股盈利為0.81元人民幣，按季上升42%，另外，第3季度的營收預測為1,118億元人民幣，2026年全年每股盈利增長16.9%至2.64元人民幣，至於2027年則繼續上升47.6%至3.90元人民幣，兩財年的預測市盈率分別為18.1倍及12.3倍，較同業的歷史市盈率19.2倍為低。市場現時只有6位分析師對立訊精密有進行調研覆蓋，H股的估值範圍由77港元至94港元，至中位數為84.55港元，以昨日收市價49.36港元計算，仍然有高達70%的上升空間。

人工智能數據中心的硬件升級，帶來較明確的配套需求。運算設備愈密集，資料傳輸、供電及散熱的要求便愈高，高速連接線、光模組、液冷及電源設備因而受惠。（立訊精密官網）

立訊精密的股價於上市初期維持反覆走勢，多次在升抵63.80港元見阻力後，終於在9月3日跌穿20天線，以及在9月23日再失守50天線後，走勢持續回落，並最低曾跌至10月15日低位見44.48港元後，在9天RSI成功重返30以上水平後，帶動股價形成三連陽走勢，股價成功升返10天線之上外，MACD亦開始出現走勢輚為穩定，形成牛差走勢。雖然股價在連續下跌後，累計跌去超過30%的股價，整體的回調壓力不輕，不過，近日在回調期間，大部份交易日仍然錄得資金流入，反映在股價回調下，不少的投資者趁機低吸，亦是有助股價短期能見底回升的條件。

投資者可以趁股價回調至49港元水平買入，只要股價能維持在45.00港元以上，投資者仍然可以繼續持有，並上望前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標56.80港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

