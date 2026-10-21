舜宇光學科技拓展增長來源　新業務成盈利突破關鍵｜彭偉新

提起舜宇光學科技（02382），投資者往往先想到手機鏡頭。不過，集團的業務早已延伸至汽車鏡頭、智能眼鏡、機械人及工業檢測。簡單來說，集團不單製造鏡頭，亦將鏡頭與感光零件組合成攝影模組，再配合影像分析技術，協助不同設備「看清楚」周邊環境。今年上半年，手機產品仍佔整體收入六成，但非手機業務的分量正逐步增加。



智能手機市場已相當成熟，單靠增加鏡頭出貨量推動盈利，難度較以往高。市場相信，集團較實際的發展方向，是提高高階產品比例，例如加強遠攝及防震功能，藉此提升平均售價。不過，手機品牌同樣面對成本壓力，若消費者換機意欲不足，品牌可能放慢鏡頭升級，令供應商承受更大的價格競爭。

舜宇光學科技不單製造鏡頭，亦將鏡頭與感光零件組合成攝影模組。（舜宇光學官網）

相較之下，汽車輔助駕駛、智能眼鏡及機械人，為光學產品帶來新的需求。人工智能數據中心亦需要更高速的資料傳輸，隨着以光訊號連接運算設備的應用增加，精密光學零件有望迎來新的發展空間。

集團的優勢，是同時具備鏡頭製造、模組組裝及影像分析能力，可以向客戶提供較完整的方案。車載鏡頭的領先地位，亦有助爭取新項目。不過，業務規模擴大，不代表盈利必然同步增加。面對同業競爭及客戶議價壓力，產品價格、生產成本與業務組合，仍是影響回報的重要因素。

去年盈利大增 今年更要留意增長質素

2025年，集團收入約432.29億元人民幣，按年增長12.9%；股東應佔盈利約46.39億元人民幣，增加71.9%，盈利增幅明顯高於收入。不過，去年損益表包含較大額的營業外收益，因此不能單憑盈利增幅，便認定日常業務的賺錢能力亦有同等程度的改善。

2026年上半年，集團收入為219.06億元人民幣，按年增長11.5%；股東應佔盈利18.08億元人民幣，增加9.9%，整體毛利率則輕微回落至19.49%。這反映集團仍保持增長，但收入增加之餘，亦要面對產品組合轉變及價格壓力。

市場對全年盈利的判斷仍有分歧，主要在於對手機需求、毛利率及新業務貢獻的看法不同。投資者與其只着眼收入增幅，更應留意新增收入最終能轉化為多少利潤。

手機高階化與新業務並行

今年上半年，手機產品收入微跌0.8%至131.49億元人民幣，仍佔整體收入六成。高階產品比例提升，抵銷了部分出貨量下跌的影響。市場相信，增加海外大客戶的業務份額，有望為手機鏡頭帶來支持，但仍須觀察訂單能否持續轉化為盈利。

汽車產品收入增加10.6%至37.62億元人民幣，是另一重要支柱。不過，毛利較低的車載模組佔比提高，令毛利率回落至30.3%。可見汽車業務的重點，不只是增加銷售，也要維持合理回報。舜宇智行已啟動分拆上市程序，日後能否釋放業務價值，仍要視乎上市條款及發展表現。

舜宇光學科技汽車產品收入增加10.6%至37.62億元人民幣，是另一重要收入支柱。（舜宇光學科技官網）

今年上半年，手機產品收入微跌0.8%至131.49億元人民幣，仍佔整體收入六成。高階產品比例提升，抵銷了部分出貨量下跌的影響。市場相信，增加海外大客戶的業務份額，有望為手機鏡頭帶來支持，但仍須觀察訂單能否持續轉化為盈利。

汽車產品收入增加10.6%至37.62億元人民幣，是另一重要支柱。不過，毛利較低的車載模組佔比提高，令毛利率回落至30.3%。可見汽車業務的重點，不只是增加銷售，也要維持合理回報。舜宇智行已啟動分拆上市程序，日後能否釋放業務價值，仍要視乎上市條款及發展表現。

更突出的亮點是其他產品，上半年收入增長88.5%至40.39億元人民幣，受惠於機械人、手持攝影設備及其他智能設備需求。智能眼鏡及擴增實境眼鏡相關產品亦錄得增長。至於光通訊，集團部分零件已送交客戶測試。市場相信，精密製造能力有助集團切入這個市場，但送樣與大量供貨之間仍有距離，現階段宜視為潛在機會，不應過早計入大額盈利。

資金流有支持 股價仍待突破

舜宇光學科技過去5年的平均Beta值為1.14，系統性風險高於大市。52周最高位曾見87.6港元，而最低位則曾見51.5港元，以現價60.15港元計，舜宇光學科技的股價較50天線低5.58%，另外，現價亦較200天線低4.69%，股價走勢暫時未見過份偏高的情況，對短期股價作進一步反彈，不會帶來太大的阻力。集團的機構投資者持股比率為33.69%。

自今年5月28日至今年10月20日期間，股價錄得18.26%的跌幅，該期間共錄得65.31億港元的資金流入，當中大戶佔其中的50.96億港元（見下圖），而散戶則佔當中的14.34億港元。大戶對散戶資金流比率為3.6：1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上14.68%；而最低曾經跌至-0.78%，至於10月20日當日則為6.13%，反映大戶投資者在市場上的追捧開始見改善。

舜宇光學科技於今年5月28日至10月20日期間的資金流狀況。

舜宇光學之股價於今年3月底最低跌至51.50港元見支持後，走勢一度在升穿20天線及50天線阻力後，持續反彈並最高一度升返87.60港元後見頂回落，而股更再度失守50天線，及一度再逼近前低，但在股價未有跌穿前低51.50港元後反彈，而且9天RSI亦成功由30以下水平作出反彈，並一度升返9月1日高位74.10港元，剛好收復了整個前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標，但未能再度突破，亦無法見到較強的走勢，股價再度失守50天線及返回近日低位56.60港元後回穩，而9天RSI已成功重返30以上水平，帶動股價回穩。昨日股價以大陽燭向上突破60港元水平，而9天RSI亦重返50以上，加上MACD亦已轉為牛差，走勢正逐步改善中。投資者可以在60.00港元水平買入，上望70.00港元，只要股價未有失守主要成交密集區57.50港元，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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