新機組投產添動力　中廣核電力迎盈利修復期｜彭偉新

中廣核電力（1816）的主營業務非常簡單：包括興建及營運核電站，並再把電力出售。集團旗下核電站主要分布於廣東、廣西、福建及浙江等沿海地區，並透過聯營項目參與遼寧紅沿河核電站。於2025年底，集團管理28台在運核電機組，是內地主要核電營運商之一。相比依靠煤炭發電，核電不會直接承受煤價上升的成本壓力，但仍須面對核燃料、維修及利息開支。



核電的長處，是能夠持續供電，受到天氣所影響較風電及太陽能為小，適合配合其他清潔能源使用。內地提出2030年在運核電裝機容量達約1.1億千瓦，意味着未來數年仍有擴建空間。對已有營運經驗及項目儲備的集團而言，行業發展方向相對清晰。而核電站投資龐大，審批、安全及技術要求高，新參與者不容易短期內追上。集團的優勢在於營運規模、建設經驗，以及沿海核電基地布局。不過，集團並非沒有競爭：其他核電營運商同樣擴建，風電及太陽能供應增加，亦可能壓低部分時段的市場電價。因此，核電需求增加，不等於每度電的售價必然上升。

核電的長處，是能夠持續供電，受到天氣所影響較風電及太陽能為小，適合配合其他清潔能源使用。（中廣核電力官網）

去年盈利受壓 今年逐步修復

集團2025年全年收入約756.97億元人民幣，按重列後數字按年減少4.1%；股東應佔盈利約97.65億元人民幣，下降9.9%。同期上網電量卻增加約2.4%，反映發電量增長未能抵銷售電價格等因素的影響。這亦提醒投資者，分析集團不能只看新增多少機組，更要看電力最終賣甚麼價錢。

2026年上半年，股東應佔盈利回升至約61.05億元人民幣，按年增加2.7%。不過，在扣除一次性項目後的盈利仍微跌約0.5%，復甦未算全面。台山機組上半年停機維修，拖累發電及盈利，但隨着機組恢復運作，下半年有望減輕這項負擔。而新機組帶來實際增長，惠州1號、2號及蒼南1號機組於今年陸續投產。按市場報告所示，新機組在2026年尚未參與市場交易期間，每度電售價約0.4153元人民幣，高於部分現有機組的市場售電價格，有利下半年盈利。另外，第三季營運已有改善。按所提供的10月14日市場報告，包括聯營項目在內，上網電量按年增加17%，至約688.18億度；即使扣除惠州及蒼南新機組，仍增加約6%。這表示增長並非單靠擴建，原有機組亦有貢獻。市場另預計第三季股東應佔盈利約31.7億元人民幣，預期按年可增加約20.6%。

明年電價續約 是下一個重要焦點

展望2027年，廣東電價將是影響集團盈利的重要因素。市場指出，廣東月度合約電價已回升，但集團今年售電主要依靠早前簽訂的全年合約，未能即時全面受惠。如果明年續約價格提高，盈利才有望進一步反映。根據市場估算，廣東相關售電價格每度增加一仙人民幣，2027年股東應佔盈利可增加約2.55億元人民幣。此外，集團仍有19台已核准或在建機組，提供中長期增長來源。不過，不能把電價上升全數當作額外盈利：核燃料成本亦可能逐步增加，新機組明年參與市場交易後，售價安排也存在變數。

中廣核電力（01816）於今年6月1日至10月22日期間的資金流狀況。

估值不高 資金動力仍待改善

以3.32港元的股價作參考，市場預測中廣核電力的2027年市盈率約11至12.5倍，另外，預測股息率約為4%。而集團過去5年的平均Beta值為0.18，系統性風險低於大市。現時，中廣核電力的機構投資者持股比率為45.1%，自今年6月1日至今年10月22日期間，股價錄得4.09%的升幅，該期間共錄得7.61億港元的資金流入，當中大戶佔其中的4.5億港元，而散戶則佔當中的3.11億港元。大戶對散戶資金流比率為1.4比1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上25.89%；而最低曾經跌至-14.55%，至於10月22日當日則為-4.71%，暫時反映大戶資金流動力仍然偏弱，不過，只要股價能繼續維持一浪高於一浪走勢，後市仍然有進一步轉強，並繼續由大戶資金拉動股價上升。

反彈後接近阻力 宜候回調部署

至於技術走勢方面，中廣核電力股價於今年3月曾升上最高位見3.77港元見頂後，股價持續回調，更在跌穿20天線及50天線支持後，股價持續回落，並在6月底時跌至最低位見2.60港元，而且更拖累9天RSI跌穿30水平，不過並未有進一步向下，更在股價開始作出反彈下，拉動9天RSI由30以下水平作出反彈，並在形成一底高於一底下，股價形成了上升走勢，更成功收復所有的移動平均線阻力，而且近日在股價進一步上升下，已收復了整個前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標，股價一度升上3.45港元，而且9天RSI亦成功升破70，走勢有望繼續反彈。由於股價已升抵上升通道頂部，可以先等股價返回3.25港元水平才買入，並等股價繼續回升，若果股價能再度升破3.30港元以上水平，有望企穩收復所有的跌幅，只要股價未有失守20天線約3.15港元的支持，投資者可以繼續持有，並上望3.70港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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