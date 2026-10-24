YeahPay及Fynix並駕齊驅　移卡展示AI國際化布局硬實力｜聶振邦

8月以來港股受內外疊加因素影響，恒指表現欠佳，更於10月22日挫近720點，雖然短線操作圖利難度顯著增加；但觀乎當日收報22,934點，回到2025年6月以來（接近十七個月）低水平，造就優質股份中長線投資入市機遇。其中以支付為基礎的領先科技平台，致力於為商戶和消費者創造價值的移卡（9923）值得留意，目前服務約920萬家商戶及接近10億名消費者。現時預測市盈率不足16倍，既低於行業均值約18倍，亦為2020年6月上市以來低水平，具備異常優厚的價值重塑潛力。



市場對移卡價值有著高度肯定

參考最近兩個月如花旗、中金和華泰的研報，均予以「買入」評級，目標價介乎6.00至8.10元，相對10月22日收報3.76元有明顯差距，足見市場對移卡價值有著高度肯定。近期此股再為市場帶來振奮消息，在10月21日旗下國際支付品牌YeahPay於2026年MAG新加坡支付峰會上表示，AI驅動的商業發展正推動支付公司突破傳統交易處理的職能邊界，與商戶經營建立更緊密的聯繫。論到YeahPay，業務涵蓋全球收單、全球收款、外匯兌換、全球匯款等，正為七個市場（如新加坡、美國和澳洲等）的商戶服務。

移卡使用以支付為基礎的領先科技平台，致力於為商戶和消費者創造價值。（移卡官網）

積極建構AI驅動的國際化商業模式

值得留意，AI驅動的商業模式於未來可在消費者預先批准的許可權範圍內，由智慧體自主完成購買。對移卡而言，智慧體商務的發展進一步凸顯了將支付基礎設施與商戶軟件及AI能力相結合的重要性。除了YeahPay，隸屬於移卡旗下公司富匙科技的Fynix，則是面向全球商戶的AI服務品牌，服務覆蓋新加坡、馬來西亞、越南、印尼、日本、澳洲等市場，為商戶提供門店運營、會員管理及支付管理等AI服務。針對常見的客戶諮詢回覆不及時、重複性問題較多、預約流程耗費人力等挑戰，Fynix開發了一套整合客戶諮詢、個性化推薦、預約和支付的解決方案。據了解，使用Fynix AI Shop解決方案的商戶，客戶復購率平均提升約15%，新客戶獲取成本降低約30%。

Fynix面向全球商戶的AI服務品牌，為商戶提供門店運營、會員管理及支付管理等AI服務。（Fynix）

結合SaaS及AI滿足商戶更廣泛的需求

於構建面向未來商務的綜合能力，通過YeahPay，移卡持續拓展國際市場的線上及線下支付能力。與此同時，Fynix提供涵蓋數字化點單、客戶關係管理（CRM）和智能客服等領域的SaaS及AI驅動解決方案。這些能力相互協同，使移卡能夠滿足商戶更廣泛的需求，服務範圍從初始客戶互動和支付，延伸至持續的日常經營管理。從已在真實商戶場景中落地的對話式商務應用，到持續推進的智能體支付能力建設，移卡正逐步突破傳統支付處理的職能邊界，向更加一體化的商戶服務模式拓展。

事實上，AI支付發展是大勢所趨，早於9月的Meta Connect 2026大會上，Facebook的母企Meta宣佈推出全新AI個人代理Muse，上線約一個月（截至10月中下旬）用戶已突破1,000萬名，目前亦已展示智能體商業化潛力，超過1/4的Muse用戶（即超過250萬名）已開始使用其進行購物，平均每筆交易金額超過200美元，即總計超過5億美元，發展潛力有目共睹。明顯地，移卡為內地罕有搶先發展AI支付的企業，自然擁有搶佔該市場的份額優勢，於目前面向接近10億名消費者，保守分析僅其中1/10使用此服務，便足已為移卡帶來可觀業績增長潛力。

Meta Connect 2026大會上，Facebook的母企Meta宣佈推出全新AI個人代理Muse。（Reuters）

現於通過整合支付基礎設施、商戶經營服務經驗與AI能力，移卡有望更好地響應不斷變化的消費者需求，並在AI驅動的商業模式持續拓展國際市場的過程中，把握新的增長機遇。筆者留意於2026上半年，移卡於香港、澳門及海外地區的一站式支付服務收入約3,765萬元，按年增長逾2.7倍；佔總收入逾3%，遠高於2025年同期約0.6%，配合上述AI驅動的商業模式，得以面向龐大的國際市場，強勁增長潛力令人期待2026年並未來之全年業績見驚喜表現，有望成為價值釋放契機，故此值得把握現時不可多得進場良機。

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。



【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人

高歌證券金融首席分析師，於證監會持有第1、4號牌照。

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