「整理型頭肩底」出現　預示止賺時間仍充裕｜聶振邦

今日續談「整理型頭肩底」形態，為「圖表形態」中整固系列的形態之一，雖然對比典型「頭肩底」，於股指或個股出現的頻率有所不及；但相對整固系列的15種形態，傾向是較常見的。畢竟本身整固後傾向利好形態有7種，便較整固後傾向利淡形態有5種為多，意味著整固後傾向利好形態較利淡的常見。



而論到「整理型頭肩底」，就是整固期間股指或個股走勢較其他同類形態 (上升三角形、下跌楔形和上升旗形等) 表現反覆，或是解讀為較大波動性。

中海油案例解說參考

於是經歷股指或個股上揚一段日子後在買方「回氣」之際，不時遇上賣方反攻，因而整固期間出現倒掛尖峰，並且不止一次。故此若在綿長的升浪，當中的整固期可以是兩次或以上，每次都可能見「整理型頭肩底」，成為出現頻率較其他整固後傾向利好形態為高的原因。以中國海洋石油（0883）為例，從2023年12月14日低見11.88元，至2024年7月3日高見23.90元，累升超過一倍，歷時超過六個半月，期內當然不止一次經歷整固期，並見「整理型頭肩底」，大家亦能猜想出期內不止一次出現「整理型頭肩底」。

中海油集團自主設計建造的亞洲第一座深水導管架平台。（新華社）

整理型頭肩底常出現

單從2024年4月5日至6月6日約兩個月，經已出現兩次。因不想篇幅太長，只抽取其中一次作解說。自2024年2月19日上破15.00元，為2019年5月以來首度出現。不足三週後於2024年3月7日再上破17.00元，之後經歷一次又一次的整固期，直至6月初之後才見較強升勢。於整固期間，以4月26日至6月5日為例，收市位介乎19.04至21.05元，歷時近一個半月，波幅僅約一成。其中可留意於5月6日低見19.56元，之後在5月23日和6月4日分別低見18.88和20.10元，出現「頭肩底」。

上破頸線確認要再升

由於在股價上揚一段日子後，於整固期間出現此形態，因此會歸類為「整理型頭肩底」。而於2024年5月6日至23日期間，由「左肩」至「頭部」，期內於5月10日高見20.65元。再於5月23日至6月4日，由「頭部」至「右肩」，期內於5月29日高見21.15元。將這兩高位連成一線，視為「頸線」。隨著6月7日收報21.25元，高於5月29日高見21.15元，確認上破頸線，預示股價再度發力上揚。至於在7月3日升浪結束前，自6月6日計起接近一個月，股價均收高於21.00元。

另若考慮到要見成交量配合，會於2024年6月12日收報21.80元，成交量接近1.38億股，貼近1.40億股的較高水平才會進場。於7月3日高見23.90元，歷時三週累升近一成。就著4月30日首度收高於20.00元，報20.30元，較23.90元歷時超過兩個月累升不足18.00%，而由6月12日收市位計起只是三週便累升近一成，證明表現不俗。當然，以上述2024年2月19日上破15.00元，至4月30日首度收高於20.00元，不足一個半月累升超過34.00%，累升近一成的表現明顯被比下去。畢竟升浪始於2023年12月中，至2024年6月12日已歷時近半年，理性而言也不會期望後續有太大升幅。不過可以肯定一點，當「整理型頭肩底」出現後，股指或個股仍會有上揚空間，能給予投資者充分的止賺離場機會。

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。



【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人

高歌證券金融首席分析師，於證監會持有第1、4號牌照。

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