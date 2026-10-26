美國中期選舉猜想之一：民主黨重奪控制權 ｜伍禮賢

隨著2026年11月3日的美國中期選舉進入倒數階段，全球投資者的目光聚焦華盛頓。這場大選將重新改選聯邦眾議院全部435個席次以及參議院約三分之一的席次，不僅直接決定國會權力的天平向哪一方傾斜，更將對股市板塊配置以及整體市況波動性帶來影響，筆者將會連續兩星期分析國會控制權變動對板塊投資前景的預測。



可能性（一）：國會分治

綜合外媒的報道，目前多數民調與市場預測顯示，最可能出現的結果是共和黨掌控參議院、民主黨重奪眾議院的分治局面。這是屬於普遍華爾街分析員認為的「金髮女孩（Goldilocks）」狀態，即是兩黨難以在未來兩年內通過較為激進或具顛覆性的財政法案，政策趨向穩定性有助於消除市場憂慮所衍生的波動性風險，推動股市在選後溫和發展的走向。

目前多數民調與市場預測顯示，最可能出現的結果是共和黨掌控參議院、民主黨重奪眾議院的分治局面。（Unsplash@Kelly Sikkema）

而值得關注的是，政策補貼將有機會重新向電動汽車（EV）基礎設施、風力發電、太陽能等綠色產業傾斜。雖然特朗普執政期內部分政策難以完全推翻，但國會能有效限制現屆政府嘗試對清潔能源財政補貼的廢除政策。

可能性（二）：民主黨奪兩院控制權

若民主黨爆冷同時拿下眾議院與參議院的多數議席，全取兩院的控制權，將被華爾街視為重大風險。市場預期民主黨可能推動加稅、收緊對大型企業的監管、並削弱現屆政府此前的減稅效果。這種預期可能引發市場恐慌，導致美股在短期內出現修正。

當中較為受壓的板塊相信是科技或金融板塊，因市場現時普遍相信若民主黨全面獲勝，將大有機會提出加稅法案，例如調高企業稅與實施更嚴格的金融交易稅，並可能收緊對大型銀行的資本充足率監管，這將嚴重侵蝕科企與金融機構的獲利空間，有機會引發一定的市場震盪。

華府料有機會再遇停擺危機

不論美國中期選舉是由民主黨全勝（即是取得參眾兩院控制權），還是維持兩黨分治國會，華府在2027年都面臨政府停擺風險。

不論美國中期選舉是由民主黨全勝，還是維持兩黨分治國會，華府在2027年都面臨政府停擺風險。（Unsplash@Louis Velazquez）

雖然外界普遍認為「兩黨分治國會」能阻止雙方各自推出激進的財政法案，然而，美國聯邦債務預計將在2027年觸及高達41.1萬億美元的債務上限。屆時兩黨在國會或有機會出現劇烈攻防戰，可能再度引發「財政懸崖」與政府停擺的擔憂，料有機會對美股市場帶來干擾。

此外，從宏觀經濟現況來看，當前美國正面臨中東局勢導致的高能源價格與通膨壓力。一旦民主黨全面控制參眾兩院，將與現任特朗普政府形成極端的政策博弈。市場預期，分裂的政治僵局或激進的政策轉向，可能導致2027年的債務上限談判拖延至最後時刻，這種財政與政策的雙重不確定性，同樣將使美股面臨嚴峻的寬幅震盪壓力。

那麼如果共和黨爆冷大獲全勝又將如何？我們下期分解！

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師

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