放鬆一下（上）｜知薇

知薇自從近年開始打乒乓球和網球後，聽到教練說的最多的指令就是：「揸板再放鬆D」才發現這句話好熟悉，多年在健身房聽到教練說的也是這句：「肩膀/前臂/小腿/腳趾再放鬆D」。

突然醍醐灌頂，自問：「我如此容易緊張、如此難放鬆嗎？」細想，的確如此。

年幼調皮，常被長輩老師責罰，眾目睽睽，站在一邊挨罵受罰，如何不渾身緊繃？

讀書年紀，奮起直追，競爭激烈之下，少不了老師家長和自己給的壓力，日日狂寫字狂刷題，怎能閒雲野鶴？

來到陌生香港，又初入職場，懵懂之間，上司呼呼喝喝，本地同事偶爾欺負捉弄，工作學習任務如山，又何來自在放鬆？

於是，無論頭腦還是身體，都長期處於fight or flight（戰鬥或逃跑反應）的緊張狀態中，持續也習慣了靠這種能量應對人生拋來的一道道考題。

筆者近年開始打乒乓球和網球，聽到教練說的最多的指令就是：「揸板再放鬆D」。﹙資料圖片﹚

不知是幸運還是某種不幸，跌跌撞撞之下也算有些累積，這種慣性也變成了神經和肌肉記憶，一喚就醒。於是，一遇到任何問題，無論生活、工作、人事、運動，立刻不自控的調動身心靈的緊張感，卻還不自知。

現在，終於在教練一遍遍的「放鬆D」的提醒下，自知了，也看到，這伴我多年的緊張感，在運動上counter productive（適得其反）。也借由此看到，這伴我多年的緊張感，在其他方面，也counter productive（適得其反）。

生活裏與家人的偶發的衝突，不少來自我聽不順耳、看不順眼剎那，就立刻調動的緊張感；工作上解決問題的不順，不少也來自我對於high stake situation（成敗攸關的局勢）產生的緊張焦慮。所有瞬間，若能記得停一停、深呼吸、放鬆D，都能有所不同。

為何放鬆會好些？如何變得更放鬆？且聽知薇下回分解。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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