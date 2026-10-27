美股｜道指收市升15點　納指飆1.18%　波音瀉逾一成

美股於當地時間周二（10月27日）上揚，道指至收市微升15點，納指則漲1.18%。另外，波音公司（Boeing）公布第三季業績後，因商用飛機部門營業虧損達6.97億美元，遠高於分析師預期的3.60億美元，拖累股價跌10.69%，為跌幅最大道指成份股。



圖為2026年5月1日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters/資料圖片）

本港時間10月28日

【04:19】Tesla升4%

道指收市報52,377.57點，升15.99點或0.03%；納指收報26,477.81點，漲308.43點或1.18%；標普500指數收報7,722.60點，漲45.83點或0.60%。

重磅科技股方面，Tesla繼前一天升逾半成後，周二再升4.04%，每股收報407.46美元。AI晶片巨頭Nvidia漲0.90%、Amazon漲1.61%，蘋果公司（Apple）升0.93%。

【04:04】中概股指數收跌0.11%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.11%。其中，阿里巴巴ADR跌0.01%。

波音公司公布第三季業績，商用飛機部門營業虧損達6.97億美元。(Reuters)

【03:54】油價跌逾1.6% 美元指數上升

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報99.90美元﻿，跌1.86美元或1.83%；倫敦布蘭特期油每桶收報113.88美元，跌1.93美元或1.67%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於102.31，升0.35%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報157.95，較前一個交易日約升0.33%。

【03:46】現貨金價升1% Bitcoin現約8萬美元

金價方面，現貨黃金每盎司最新報4,062.62美元，升45.42美元或1.13%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報80,701.52美元，24小時內約升1%。

【03:45】恒指夜期收報23,093點 高水52點

恒指夜市期指收報23,093點，升66點，較恒指收市23,041點，高水52點，成交10,813張。

油價：圖為2019年10月12日，沙特阿拉伯布蓋格（Abqaiq）的石油設施，顯示沙特阿美（Saudi Aramco）的公司標誌。（Reuters）

本港時間10月27日

【22:48】Tesla升近3%

道指最新報52,315點，跌45點或0.09%；納指最新報26,377點，升208點或0.79%；標普500指數現報7,704點，升27點或0.36%。

重磅科技股方面，Tesla升2.77%、Alphabet升1.07%、AI晶片巨頭Nvidia漲0.55%、蘋果公司（Apple）漲0.60%。

另外，波音第三季營收增長4%，優於市場預期。不過，商用飛機部門營業虧損達6.97億美元，遠高於分析師預期的3.60億美元，拖累股價最新跌近9%。