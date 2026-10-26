美股｜道指收市升146點　納指漲0.82%　Tesla飆5.21%

Anthropic申請IPO的消息帶動AI及科技股上揚，投資者也關注本周將迎來一系列企業財報，以及聯儲局的利率決議。美股周一（10月26日）上揚，道指最多曾漲405點，至收市縮窄至升146點。納指最多曾升351點或1.35%，至收市漲0.82%。標指也曾升78點或1.02%，至收市漲0.70%。



圖為2026年3月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間10月27日

【04:13】Nvidia漲2.39%

道指收市報52,361.58點，升146.42點或0.28%；納指收報26,169.38點，漲214.04點或0.82%；標普500指數收報7,676.77點，漲53.09點或0.70%。

重磅科技股方面，Tesla升5.21%，每股收報391.62美元。AI晶片巨頭Nvidia漲2.39%，每股收報216.00美元。微軟升1.54%、Amazon漲0.44%，蘋果公司（Apple）則跌1.10%。

【04:04】中概股指數收漲0.63%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.63%。其中，阿里巴巴ADR漲0.64%。

2026年6月11日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）的標誌。（Reuters）

【03:54】油價下跌 美元指數上升

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報101.76美元，跌1.51美元或1.46%；12月交貨的倫敦布蘭特期油每桶收報115.81美元，跌0.91美元或0.78%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於101.95，升0.15%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報157.43，較前一個交易日約升0.45%。

【03:50】現貨金價微升 Bitcoin現約8萬美元

金價方面，現貨黃金每盎司最新報4,012.61美元，升16.98美元或0.42%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報79,882美元，24小時內約跌0.7%。

【03:36】恒指夜期收報23,233點 高水21點

恒指夜市期指收報23,233點，跌3點，較恒指收市23,211點，高水21點，成交14,400張。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間10月26日

【22:38】Nvidia約漲2%

道指最新報52,545點，升329點或0.63%；納指最新報26,136點，升181點或0.70%；標普500指數現報7,676點，升52點或0.69%。

其他重磅科技股方面，AI晶片巨頭Nvidia漲1.98%、Amazon漲0.78%、微軟升0.62%；蘋果公司（Apple）跌0.60%。