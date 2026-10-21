美股｜道指收市升360點　納指漲1.05%　SpaceX飆逾7%

美股周三（10月21日）上揚，道指至收市升360點，納指漲1.05%。其中，馬斯克（Elon Musk）透露，Tesla和SpaceX正展開合併磋商，消息刺激Tesla股價至收市漲3.41%、SpaceX升7.79%。



圖為2026年3月9日，美國紐約證券交易所（NYSE）交易員在交易大廳工作。（Reuters）

本港時間10月22日

【04:19】Nvidia升2.5%

道指收市報52,856.09點，升360.21點或0.69%；納指收報26,702.86點，漲278.04點或1.05%；標普500指數收報7,757.17點，漲44.60點或0.58%。

其他重磅科技股方面，AI晶片巨頭Nvidia漲2.50%、蘋果公司（Apple）升1.32%。

【04:14】中概股指數收跌2.35% 阿里巴巴ADR跌逾3.8%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌2.35%。其中，阿里巴巴ADR跌3.87%。

Tesla：圖為2022年3月22日，Tesla在德國格林海德（Gruenheide）的超級工廠開幕，現場展示一輛Model Y。（Reuters）

【04:13】油價漲跌不一 美元指數微升

國際油價漲跌不一，紐約原油期貨每桶收報97.15美元﻿，跌0.67美元或0.68%；倫敦布蘭特期油每桶收報108.82美元，則升0.03美元或0.03%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於101.78，升0.08%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報158.29，較前一個交易日約升0.05%。

【04:12】現貨金價微升 Bitcoin現報8.44萬美元

金價方面，現貨黃金每盎司最新報4,134.63美元，升9.27美元或0.22%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報84,479.35美元，24小時內約升2%。

【03:16】恒指夜期收報23,602點 低水50點

恒指夜市期指收報23,602點，跌53點，較恒指收市23,651點，低水50點，成交13,415張。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間10月21日

【22:51】Meta升逾2%

道指最新報52,536點，升40點或0.08%；納指最新報26,617點，升192點或0.73%；標普500指數現報7,734點，升21點或0.28%。

重磅科技股方面，Meta升2.36%、AI晶片巨頭Nvidia漲1.58%、蘋果公司（Apple）則升0.70%。

【22:39】油價微升 Bitcoin現報8.4萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶97.89美元，升0.07美元或0.07%。布蘭特原油期貨最新每桶報109.22美元，漲0.43美元或0.40%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報84,031.54美元，24小時內約升1%。