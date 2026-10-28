滙豐RedCoin｜港首隻穩定幣豪推優惠　經PayMe消費、過數皆有回贈

本港首隻穩定幣「滙豐 RedCoin」正式登陸PayMe by HSBC，用戶可於超過10萬家商戶付款。根據滙豐早前的穩定幣調查，達四分三受訪者認同「商戶優惠」是試用穩定幣的最重要因素。該行亦豪推新優惠，即日起至11月30日，PayMe用戶用「RedCoin」完成指定任務，即可賺取一系列優惠及獎賞。



向朋友過數3港元 可獲得回贈5元穩定幣券

滙豐稱，凡購買穩定幣價值100港元(RCHKD,下同)，可獲得一張RCHKD5穩定幣券（任何商店適用），消費滿RCHKD或港幣5元即獲相關回贈。

即日起至11月30日，PayMe用戶完成指定任務即可賺取一系列優惠及獎賞。

另外，過數也有「著數」，向一位朋友過數RCHKD3，可獲得一張RCHKD5穩定幣券（任何商店適用），消費滿RCHKD或港幣5元即獲回贈。另外，在商店消費RCHKD 50或以上，可獲得一張RCHKD 10穩定幣券（任何商店適用），消費滿RCHKD或港幣10元即獲回贈。

用戶亦可點按「賺取額外獎賞」查看其他獎賞，包括應用程式內的四套PayMeow專屬造型，以及參加「轉轉賞」，最高可獲高達RCHKD10,000穩定幣券。此外，用戶於2026年12月31日或之前以滙豐信用卡增值滿港幣1,000元，並購買RCHKD 1,000或以上，即可賺取0.5%「獎賞錢」，最多可賺取$40「獎賞錢」。