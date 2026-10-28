美股｜聯儲局按兵不動　道指最新變化不大

美國聯儲局於當地周三（10月28日）宣布議息結果，一如預期維持利率不變。聯儲局宣布議息結果後，美股變化不大，維持道指小幅上揚，納指走軟。



2026年8月7日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間10月29日

【02:11】納指走軟 Tesla跌逾1%

道指最新報52,459點，升82點或0.16%；納指最新報26,447.點，跌30點或0.11%；標普500指數現報7,730點，升7點或0.11%。

重磅科技股方面，Google母公司Alphabet升0.92%、Tesla跌1.31%、AI晶片巨頭Nvidia跌0.54%、蘋果公司（Apple）跌0.5%。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間10月28日

【22:49】Tesla跌近2%

道指最新報52,455點，升77點或0.15%；納指最新報26,455點，跌21點或0.08%；標普500指數現報7,729點，升6點或0.09%。

重磅科技股方面，Google母公司Alphabet升1.00%、Tesla跌1.81%、AI晶片巨頭Nvidia跌0.03%、蘋果公司（Apple）跌0.64%。

2025年3月24日，中國北京，圖為美國電動車品牌特斯拉（Tesla）的超級充電站。（Reuters）

【22:46】油價上揚 Bitcoin現約報8萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶102.51美元，升2.61美元或2.61%。布蘭特原油期貨最新每桶報115.58美元，漲0.45美元或0.39%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新80,470.95美元，24小時內約升0.2%。