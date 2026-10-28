美股｜聯儲局按兵不動 道指最新變化不大
撰文：蕭通
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美國聯儲局於當地周三（10月28日）宣布議息結果，一如預期維持利率不變。聯儲局宣布議息結果後，美股變化不大，維持道指小幅上揚，納指走軟。
本港時間10月29日
【02:11】納指走軟 Tesla跌逾1%
道指最新報52,459點，升82點或0.16%；納指最新報26,447.點，跌30點或0.11%；標普500指數現報7,730點，升7點或0.11%。
重磅科技股方面，Google母公司Alphabet升0.92%、Tesla跌1.31%、AI晶片巨頭Nvidia跌0.54%、蘋果公司（Apple）跌0.5%。
本港時間10月28日
【22:49】Tesla跌近2%
道指最新報52,455點，升77點或0.15%；納指最新報26,455點，跌21點或0.08%；標普500指數現報7,729點，升6點或0.09%。
重磅科技股方面，Google母公司Alphabet升1.00%、Tesla跌1.81%、AI晶片巨頭Nvidia跌0.03%、蘋果公司（Apple）跌0.64%。
【22:46】油價上揚 Bitcoin現約報8萬美元
油價方面，紐約原油期貨現時每桶102.51美元，升2.61美元或2.61%。布蘭特原油期貨最新每桶報115.58美元，漲0.45美元或0.39%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新80,470.95美元，24小時內約升0.2%。