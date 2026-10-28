美股｜道指收市漲97點　SK海力士升逾13%

美國聯儲局於當地周三（10月28日）宣布議息結果，一如預期維持利率不變。美股上揚，道指日內最多曾漲256點，至收市縮窄至97點；納指至收市升0.27%。



2026年8月7日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間10月29日

【04:19】美光科技升逾5.8% 甲骨文飆一成

道指收市報52,475.10點，升97.53點或0.19%；納指收報26,549.85點，漲72.04點或0.27%；標普500指數收報7,743.98點，漲21.38點或0.28%。

重磅科技股方面，Tesla在前兩天大幅上揚後，周三回吐0.80%；AI晶片巨頭Nvidia跌1.17%，蘋果公司（Apple）挫0.94%。於盤後公布季績的微軟，至收市跌0.06%。

另外，SK海力士ADR升13.30%、美光科技（Micron Technology）升5.86%、甲骨文（Oracle）飆10.73%。

【04:04】中概股指數收跌1.83%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.83%。其中，阿里巴巴ADR漲0.73%。

2025年8月25日，圖為美光科技（Micron Technology）的標誌。（Reuters）

【03:44】紐約期油升2.88% 美元指數微跌

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報102.78美元﻿，漲2.88美元或2.88%；倫敦布蘭特期油每桶收報115.32美元，升1.44美元或1.26%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於102.21，跌0.11%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報158.05，較前一個交易日約升0.06%。

【03:43】現貨金價微跌 Bitcoin現報8.1萬美元

金價方面，現貨黃金每盎司最新報4,056.56美元，跌3.77美元或0.09%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報81,245.42美元，24小時內約升0.66%。

【03:42】恒指夜期收報23,103點 高水8點

恒指夜市期指收報23,103點，升29點，較恒指收市23,094點，高水8點，成交6,356張。

【02:11】納指走軟 Tesla跌逾1%

道指最新報52,459點，升82點或0.16%；納指最新報26,447點，跌30點或0.11%；標普500指數現報7,730點，升7點或0.09%。

重磅科技股方面，Google母公司Alphabet升0.92%、Tesla跌1.31%、AI晶片巨頭Nvidia跌0.54%、蘋果公司（Apple）跌0.5%。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間10月28日

【22:49】Tesla跌近2%

道指最新報52,455點，升77點或0.15%；納指最新報26,455點，跌21點或0.08%；標普500指數現報7,729點，升6點或0.09%。

重磅科技股方面，Google母公司Alphabet升1.00%、Tesla跌1.81%、AI晶片巨頭Nvidia跌0.03%、蘋果公司（Apple）跌0.64%。

【22:46】油價上揚 Bitcoin現約報8萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶102.51美元，升2.61美元或2.61%。布蘭特原油期貨最新每桶報115.58美元，漲0.45美元或0.39%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新80,470.95美元，24小時內約升0.2%。