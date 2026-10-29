美國議息｜沃什：明年減少一次利率決策會議　2028年減兩次

美國聯儲局於當地周三（10月28日）宣布議息結果，一如預期維持利率不變。聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在之後的記者會上表示，沃什表示，聯儲局明年起調整議息會議次數。從明年秋天開始，聯儲會每年8次會議中的一次，將用於討論有關經濟的廣泛性問題，而不是投票決定利率。到2028年，此減幅將增加到兩次。沃什表示，調整的目的是將注意力從眼前的利率環境，轉移到投入更多時間思考長期問題。



2026年10月28日，美國聯儲局宣布維持利率不變，聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）隨後主持記者會。（Reuters）

自1981年以來，聯邦公開市場委員會（FOMC）每年舉行8次例行議息會議。路透社報道，長期以來，減少利率決策會議次數的討論一直存在，認為會議只聚焦短期問題。但由於擔心聯儲會在應對經濟突變時會變得不夠靈活，從未作出改變。而是次調整，被視為沃什上任以來的其中一項重大變革。

沃什：中期選舉不影響議息決策

另外，沃什表示，11月的中期選舉等政治因素，並未影響聯儲局此次維持利率不變的決定。他指出，在議息會議與同事們待了兩天，「我沒有聽到一句關於政治的話。我沒有聽到任何提及政治、選舉或未來一周左右將要發生的事情」、「我完全沒有聽到任何相關討論，而且我認為對最終決定沒有任何影響，不僅對我而言如此，對我周圍的同事們也是如此。」

沃什表示，官員們的討論主要集中在穩定價格方面。但對於當前的利率水平是否已經足夠合適，他未有正面回應，強調目前尚未得出明確結論。他又重申，除非出現緊急情況或危機，否則不認同聯儲局提供「前瞻性指引」，「但在正常、平常的時期，尤其是在當前經濟基本面如此強勁的情況下，我並不認同這種做法，也不贊成採用前瞻性指引。」