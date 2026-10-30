港股交易平台革新　業界倡安全與效率並行　平衡投入與收入匹配度

香港證券業協會今日（30日）舉行47周年金融創新論壇，今屆以「擁抱金融變革，科技重塑市場」為主題，在「新世代交易平台：市場改革、流動性與交易時間」及「AI智能金融：從合規到資產管理」兩場專題討論，多名交易所、金融機構及科技企業代表出席，就產品擴容、交易時間改革與人工智能落地交流意見。共識是香港須在監管安全與市場效率之間取得平衡，以產品譜系與基礎設施的持續升級，鞏固國際金融中心的競爭力。



香港證券業協會今日（30日）舉行47周年金融創新論壇。（李芍慜攝）

交易平台革新：擴容、三T與亞洲競賽

論壇二由香港金融發展局董事會及市場推廣小組成員、大正資本有限公司創辦人及首席投資總監陳惠仁主持，嘉賓包括香港交易所營運主管陳頌詩、富途證券董事總經理謝志堅、摩根大通證券（亞太）有限公司董事總經理張智卓、Eclipse Trading交易主管阮德舜及恒生投資管理有限公司ETF資本市場主管莫海祺。

莫海祺指出，香港財富管理AUM持續上升，但留港配置比例有限，「私人銀行銷售的結構性產品，掛鈎資產7至8成為美股」。他認為，美國以定義報酬 ETF解決分銷限制，歐洲以純執行平台提升透明度，香港可選擇性借鑒歐洲模式拓展產品譜系。陳頌詩表示，今年至9月已推出約30類新Stock Option，Weekly Options超過50隻，Market Maker機制持續優化。她透露：「ETP Link預計年尾推出，下年將全面整合ETF功能。」

黃金、債券市場與三T改革

莫海祺又透露，恒生黃金ETF一年內規模達19億港幣，已吸引美國、中東、歐洲及南亞投資者關注，惟驗金與中央結算渠道待打通。謝志堅則指，投資者對債券二級市場流動性需求殷切，「港交所債券標的有望達2000隻，業界期望日均成交額達5,000億」。

陳頌詩表示，T+1 結算調整至2028年實施，「以確保各方準備就緒為首要目標」；衍生產品夜間交易已延至凌晨3點，年尾起接受 e-HKD Deposit。摩根大通張智卓提醒，若夜間交易延伸至凌晨12點，「ETF估值時點需重新界定」，金融機構需衡量資源投入與預期收入的匹配度。

交易平台改革與產品擴容的討論告一段落後，論壇隨即轉入人工智能在金融業的落地實踐。

AI落地：從沙盒到人機協同

論壇三由星展銀行香港法律、合規及公司秘書部營運總監、香港金融科技協曾委員曾聯合主席Ms Shirley Liang主持，嘉賓包括飛書商業化大灣區總經理熊飛、華夏基金戰略業務拓展部高級副總裁莫禮剛、Network Box董事總經理Mr. Michael Gazeley、金融壹賬通香港分公司總經理凌霄、德勤中國戰略與業務設計香港主管合夥人陳煒華及Temenos大中華區銷售總監謝喬松。

陳煒華引述金管局AI沙盒數據，可疑交易報告準備時間縮減80%，另一用例從24小時縮至5分鐘。他強調：「節省2小時不是業務成果」，AI價值在於將釋放的時間轉向高價值工作，並提出數字變動、可核查、有人問責三問測試。

合規風控與系統集成

莫禮剛表示，華夏基金採順序部署法及Maker-checker哲學，「確保每一步可回溯、可迭代，即使LLM幻覺減少仍需人工校驗輸出」。金融壹賬通凌霄指出，金融業已確立「AI推薦+人類擔責」模式，決策環節回退至預設響應。謝喬松則指，Temenos將AI視為獨立用戶，權限受限並全程留痕，「防止AI幻覺影響底層數據庫完整性」。熊飛提出上下文集中、單一平台、業務驅動三要素，認為AI主要改造客戶交互層，核心系統仍不可替代。Michael Gazeley則建議私有化部署，「用自有AI處理自有數據，從根本消除數據外洩風險」。

與會嘉賓圍繞產品擴容、交易時間改革與區域競爭展開務實討論，共識是香港須在監管安全與市場效率之間取得平衡，以產品譜系與基礎設施的持續升級，鞏固國際金融中心的競爭力。