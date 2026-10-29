港交所旗下LME傳擬推金屬庫存代幣化　融資新財路兼配合五年規劃

據《路透》引述知情人士透露，港交所（0388）旗下倫敦金屬交易所（LME）正研究將存放於香港倉庫的金屬轉化為可供融資的數字資產，以配合香港今年9月公布的五年規劃，推動香港發展成為大宗商品交易中心。LME回覆路透查詢確認，正處於探索非倉單金屬庫存代幣化的初期階段，並將在制定計劃過程中與持份者溝通。



LME擬推動金屬庫存代幣化，配合香港五年規劃。（資料圖片）

擬11月初辦閉門圓桌會議

知情人士透露，LME已安排於11月初舉行一場僅限受邀者參與的線下行業圓桌會議，討論相關計劃。報道指，以實物金屬作為支撐的數字資產，有望吸引投資者、交易商及金融機構參與，同時為LME開闢新的收入來源。

LME行政總裁張柏廉（Matt Chamberlain）今年5月在LME亞洲周期間發表演講時已提及代幣化概念，指可為存放在交易所倉庫中的金屬創建數字資產，並用於融資用途，例如作為貸款的抵押品。

配合香港五年規劃目標

香港今年9月公布的五年規劃，將發展大宗商品交易中心列為目標之一。路透引述知情人士透露，LME推動金屬庫存代幣化，與香港打造大宗商品交易樞紐的政策方向一致，若計劃落實，將有助連繫實物金屬市場與數字金融生態。