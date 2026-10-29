9.8元點心都救唔返！大角咀盈圖突結業　月內粉嶺明星皇宮亦執笠

本港餐飲業結業潮未見止息，大角咀海富商場茶樓「盈圖」昨日（28日）結業，經營僅約兩年。該店以親民價格作招徠，曾推出9.8元點心及38元鹽焗雞等優惠，最終仍告退場，引起當區街坊熱議，不少人感慨長者少了一個飲茶聚腳地。



本月中，明星海鮮酒家集團旗下位於粉嶺祥華商場的「明星皇宮」分店，據悉亦已於月中結業。酒樓經營環境惹關注。



職員證實昨日結業

昨日有人在Facebook群組「大角咀人和事」發文指酒樓「做埋今日下午茶」，並無奈稱「老人家飲茶又少一個選擇」。《香港01》向海富商場客戶服務部查詢，獲職員證實「盈圖」昨日結業，惟未透露具體原因，僅稱原址料有另一酒樓品牌進駐。

曾憑高性價比吸客

資料顯示，盈圖位於大角咀海庭道2號海富商場1樓，2023年初開業，走新派茶樓路線，憑高性價比吸引附近居民及長者。

酒樓早、午、晚三市均設特價菜式：早市有6款9.8元招牌點心，孖寶點心29.8元，其餘點心平均20多元；午市主打19.8元脆皮皇子鴿，炒粉麵飯平均60多元；晚市「五大皇牌」包括38元古法鹽焗雞，以及均一價68元的清蒸龍躉仔、灼蝦、陳皮蒸鮑魚及豉汁蒸鱔，其他小炒及功夫菜平均百多元。

據立法會研究報告數據顯示，本港中式餐館數量正顯著縮減，去年僅剩4,470間，較2018年減少9%。（陳嘉元攝）

粵式酒樓菜館數量近7年減少16%

「盈圖」以9.8元點心及38元鹽焗雞作招徠，力圖以低價吸客，惟在成本上漲與消費外流的雙重夾擊下，最終結業，反映單靠價格戰難以扭轉劣勢。

事實上，中式酒樓經營受壓，根據立法會研究報告今年6月數據顯示，粵式酒樓菜館在2018年至2025年期間減少16%至1,500間，數目減至與日式餐館相同；港式茶餐廳同期也減少7%，至2,340間，但仍是各種食肆中最多。同期另一粵式特色涼茶舖，數目大減28%至310間。

本月中，明星海鮮酒家集團旗下位於粉嶺祥華商場的「明星皇宮」分店，據悉亦已於月中結業，成該集團今年內第4間關閉的分店。酒樓經營環境惹關注。