Anthropic上市前夕　遭黑石降評級預期　大淡友批刻意隱Q3數據

撰文：格隆匯
出版：更新：

Anthropic上市前夕「多災多難」，一來遭黑石降評級預期，二來遭大淡友批刻意隱Q3數據。

料無法立即獲得投資級信用評級

據英國金融時報，黑石集團向投資者表示，美國領先AI實驗室 Anthropic上市後可能無法立即獲得投資級信用評級，預計更可能獲得雙B級或以上評級，較此前預計其年底前獲得投資級評級的判斷有所轉變。

由於部分保險公司和養老金基金受到投資限制，難以大規模持有垃圾級債務，Anthropic未來融資渠道可能受到限制，並可能繼續依賴高信用評級供應商為其債務融資提供支持。

2026年6月11日，圖為美國人工智能企業Anthropic的標誌。（Reuters）
定期存款｜逾1年港元超長定存年利率加至3.4厘｜附記者點評+貼士收息股2026｜推介6大高息港股板塊！　最高逾8厘+買入前必睇貼士港股、美股指數ETF一文看清　附新手入市六大指南｜ETF教室

大淡友發難：Anthropic 刻意不披露Q3數據

另外，大淡倉史蒂夫•艾斯曼（Steve Eisman）稍早前將矛頭直指Anthropic，而眼下正值後者即將上市的關鍵時刻。

艾斯曼周三在一檔播客節目中指責Anthropic在其IPO招股說明書刻意不披露第三季度財務數據。他認為，更新的數據可能會暴露這家AI 巨頭增長大幅放緩。艾斯曼質疑，該公司在10月26日提交的招股書中為何只披露了截至6月份的財務數據。有跡象表明，自那以來Anthropic的業務增長勢頭已經走弱。

艾斯曼是電影《大淡倉》的原型人物之一。當時他作為紐伯格伯曼集團（Neuberger Berman）的高級投資組合經理，在全球金融危機爆發前做空次級抵押貸款，一戰成名。

傳Anthropic為SpaceX最大客戶　佔Q3三分之一收入　豪擲萬億港元Anthropic上市｜澳洲投資主管潑冷水︰估值2萬億美元「有些勉強」Anthropic上市｜摩通獲選牽頭開展　面向美國散戶IPO發行工作財經視野｜史上最大IPO來了！　Anthropic招股書講了什麼？
格隆匯
Claude
AI人工智能
美股
HK01 Space Promotion