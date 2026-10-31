Anthropic上市前夕　遭黑石降評級預期　大淡友批刻意隱Q3數據

Anthropic上市前夕「多災多難」，一來遭黑石降評級預期，二來遭大淡友批刻意隱Q3數據。



料無法立即獲得投資級信用評級

據英國金融時報，黑石集團向投資者表示，美國領先AI實驗室 Anthropic上市後可能無法立即獲得投資級信用評級，預計更可能獲得雙B級或以上評級，較此前預計其年底前獲得投資級評級的判斷有所轉變。

由於部分保險公司和養老金基金受到投資限制，難以大規模持有垃圾級債務，Anthropic未來融資渠道可能受到限制，並可能繼續依賴高信用評級供應商為其債務融資提供支持。

2026年6月11日，圖為美國人工智能企業Anthropic的標誌。（Reuters）

大淡友發難：Anthropic 刻意不披露Q3數據

另外，大淡倉史蒂夫•艾斯曼（Steve Eisman）稍早前將矛頭直指Anthropic，而眼下正值後者即將上市的關鍵時刻。

艾斯曼周三在一檔播客節目中指責Anthropic在其IPO招股說明書刻意不披露第三季度財務數據。他認為，更新的數據可能會暴露這家AI 巨頭增長大幅放緩。艾斯曼質疑，該公司在10月26日提交的招股書中為何只披露了截至6月份的財務數據。有跡象表明，自那以來Anthropic的業務增長勢頭已經走弱。

艾斯曼是電影《大淡倉》的原型人物之一。當時他作為紐伯格伯曼集團（Neuberger Berman）的高級投資組合經理，在全球金融危機爆發前做空次級抵押貸款，一戰成名。