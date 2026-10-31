Binance幣安遭駭　高層稱收入足以抵損失　趙長鵬請馬斯克停抽水

全球最大加密貨幣交易所幣安﹙Binance﹚遭竊63億美元後，其高層稱收入足抵銷損失。而幣安創始人趙長鵬更請馬斯克停止就事件「抽水」。



全球最大加密貨幣交易所幣安﹙Binance﹚聯合創始人何一在X平台發文稱，儘管駭客從幣安平台盜走了63億美元，但幣安的年收入足以覆蓋損失，因此無須出售其持有的SpaceX股份。

趙長鵬請馬斯克不要「惡搞」

另外，幣安周四晚遭黑客攻擊後，SpaceX行政總裁馬斯克在社交媒體X發布一系列內容，似乎就事件「抽水」，嘲諷幣安，包括發布幾個大笑和做鬼臉的表情符號。

趙長鵬X帖文請馬斯克停止抽水，又稱擁有SPCX股份。﹙趙長鵬X帖文截圖﹚

幣安創始人趙長鵬其後在X回覆馬斯克時寫道︰「Elon，我非常尊重你，但現在並非『惡搞』時候。請停止。我們持有的SpaceX股份價值超過10億美元。如果你能給予一些支持，我將不勝感激。謝謝！」。早，該平台光是SpaceX的持股就價值十幾億美元。

趙長鵬隨後澄清，他並未提及出售SPCX股份，只是展示了一些他可能知道的資金，這樣他就能少擔心一些。

幣安（Binance）創辦人趙長鵬。（路透社）

已凍結價值30億美元的加密資產

全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）10月29日遭黑客入侵，損失破紀錄的63億美元（約494億港元），

路透引述幣安表示，正在調查一宗可能的安全漏洞事件期間，已凍結價值30億美元的加密資產；穩定幣發行商Circle和Tether也凍結了相關資產。

幣安早前回覆《香港01》查詢時確認發生該安全事件，經核實的累計凍結資產金額約為 30 億美元。目前，所有儲值與提領服務已暫時停止。目前資安團隊正進行安全檢查、強化錢包基礎設施的安全防護，並在執法機關及產業合作協助下，追蹤受影響的資產。幣安將承擔因此產生的全部損失。

據了解，包括Tether、Circle 等都有介入協助把被盜資金凍結在鏈上。

圖為路透社製作的黑客入侵電腦示意圖。（REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo）

北韓精銳黑客部隊 TraderTraitor 涉嫌策動攻擊

針對這起震驚全球金融市場的重大安全事件，知名區塊鏈情報機構 TRM Labs 隨後發布即時技術調查指出，有高度信心確認此次攻擊是由北韓精銳黑客部隊 TraderTraitor（隸屬於惡名昭彰的 Lazarus Group 組織）所策動。分析顯示，攻擊者在短短 20 分鐘之內，跨越以太坊、比特幣網絡、波場（Tron）及 Solana 等多達 10 條區塊鏈發起同步洗劫，手法與 2025 年 2 月 Bybit 交易所遭竊 15 億美元的案情高度吻合。這反映出黑客早已預先布署攻擊路徑，利用受感染的內部工程師權限進行全自動化轉帳操作。