Binance幣安被盜494億元震驚業界　多個加密貨幣交易平台加強保安

全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）10月29日遭黑客入侵，損失破紀錄的63億美元（約494億港元），不少分析認為事件與朝鮮有關。今次事件亦反映加密貨幣交易平台出現漏洞，業界隨即採取行動加強保安。



路透社30日報道，美國加密貨幣交易所Kraken發言人表示，公司團隊每日都會尋找可能出現的漏洞；Coinbase宣布以防萬一，將儲存加密貨幣金鑰的系統設為離線。不少公司亦向客戶大派定心丸，強調他們的虛擬貨幣仍然安全。

多個加密貨幣交易平台高層同日則向業界呼籲，聯手設立一個共同偵測黑客入侵系統。OKX創辦人兼CEO徐明星（Star Xu）在社交平台X發文，稱業界需要一個實時警報系統，讓參與者遭黑客入侵時，可以即時分享資料，協調迅速對應，以及暫時凍結懷疑被盜的資金。

另一加密貨幣公司GSR的首席法務兼策略總監里茲曼（Josh Riezman）則認為，即使幣安需要直接應對遭入侵一事，但預計普遍業界沒有遭受物質損失。他同時指出，今次事件或推動業界有必要繼續提升安全。

這次事件發生於29日，歷時大約20分鐘，美國區塊鏈分析公司TRM Labs及Chainalysis都認為，犯案手法與過往被指涉及朝鮮的特徵相似。

幣安聯席CEO鄧偉政稱，今次是一次「複雜的襲擊」，不是由一個人進行，其中包括一台被入侵的手提電腦以及旨在刪除其活動證據的惡意軟件，令公司更難以追蹤和調查。

圖為路透社製作的黑客入侵電腦示意圖。（REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo）

鄧偉政隨後透露，幣安的調查顯示，其系統和那台手提電腦內「還有其他漏洞」（additional points of breach）。

美國特朗普政府推動將數碼資產進一步與金融系統融合，惟業界發生多宗大規模黑客入侵事件，令加密貨幣交易平台業界需要更迅速提升安全。