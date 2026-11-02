上周績後暴瀉驚魂未定　Google母企據報已啟今年第二次歐元債發行

在科技債面臨的壓力導致全行業借貸利差擴大之後，Google母企Alphabet 據報正在開展其今年第二次歐元債券發行。



彭博報道，Google母企Alphabet正開展今年第二次歐元債券發行。（快科技提供）

期限從2年到19年不等

彭博引述一位不願透露姓名的知情人士透露，該谷歌母公司已啟動債券發行，共分七個品種，期限從2年到19年不等。其中的2年期固定利率債券初步價格指引為較中間掉期利率高60個基點左右，19年期債券的初步價格指引則為高205-210個基點左右。

在此之前，Alphabet上周公佈了令人失望的業績，加劇了市場對AI支出規模的擔憂，並推動科技債利差整體走闊。上周五，Alphabet的債務違約「保險費率」飆升6.4個基點，絕對升幅創下單日紀錄，觸及近91個基點的歷史高位。

Alphabet股價則在上周四創下歷史最大單日跌幅，因為搜索和廣告營收不及預期，令市場越發擔憂AI可能威脅Alphabet的核心業務。

Alphabet今年已發債籌90億歐元。（Getty）

Alphabet在5月發債籌90億歐元

報道又認為，科技企業料將繼續大肆舉債，為AI投資籌措資金，儘管近期發債面臨需求減弱和利率上升的局面。Alphabet已維持今年資本支出至多2,050億美元的展望不變。

Alphabet在5月份通過發行分為六個品種的債券，籌集了90億歐元（100億美元）資金。巴克萊、法國巴黎銀行和德意志銀行正在安排周一的發行交易，預計將於當日晚些時候定價。