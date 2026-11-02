Google發表Gemini 4 Carbon　17項跑分奪15冠　網安防禦力壓對手

Gemini 4 Carbon是Google DeepMind於2026年10月28日發表的前沿模型，在Google公布的17項跑分中拿下15項最高分，在資安防禦的找漏洞、驗證與修補三項基準測試取得最高成績，也能處理連續數天的長時間工程任務。



Google在2026年10月28日發表Gemini 4 Carbon，距離10月中旬開放的Gemini 4 Argon只隔兩週。官方稱它是目前最強的模型，在Google公布的17項跑分中拿下15項最高分，Artificial Analysis智能指數v5.0以59分排名第1，並在找漏洞、驗證漏洞可利用性與修補漏洞三項資安基準測試取得最高成績。

Google在2026年10月28日發表Gemini 4 Carbon，距離10月中旬開放的Gemini 4 Argon只隔兩週。（X@Google）

和Argon剛發表時的做法相同，Carbon先提供給少數資安防禦者，等調整好防護機制後，才會陸續開放給開發者、企業與一般用戶。本文會整理Carbon的特色、跑分、價格與目前的使用條件。

Gemini 4 Carbon是什麼？

Gemini 4 Carbon是Google DeepMind的新一代前沿模型，由Google DeepMind資深副總裁暨Google首席AI架構師Koray Kavukcuoglu在官方博客發表。Google對它的定位有兩個重點：資安能力達到業界最高水準，以及能處理更長時間、更困難的工程任務。

Carbon建立在Argon的基礎上，Google表示研究人員與模型正在協同合作，加快能力提升的速度，同時強化安全防護。以Argon在10月中旬才剛開放來看，兩代模型的間隔相當短，可以看出Google目前的更新節奏。

Gemini 4 Carbon能力：長時間工程任務與網頁開發

Carbon針對「長時程」任務設計，適合需要持續運作的代理式工作流程。Google內部團隊的實測中，Carbon可以連續運作數天，遇到死胡同也能繼續嘗試，處理像是在大型程式碼庫與底層系統中找出並修補隱蔽錯誤這類多步驟的工程任務。

Gemini 4 Carbon與Argon、GPT-6 Astra、Claude Opus 5.5、Claude Fable 5.1的跑分比較。（Google）

在能力提升的範圍上，官方列出程式開發、代理任務、科學任務、全端網頁開發與多模態理解，其中網頁開發的產出品質與成品有改善，在WebDev Arena排行榜上提升89 Elo分，來到第4名（1768分）。

WebDev Arena的89 Elo分提升，官方未註明比較對象，其餘能力的詳細數字見下一段的跑分表。

Gemini 4 Carbon跑分：和Argon、GPT-6 Astra、Claude Opus 5.5比較

Google提供的跑分表把Carbon與Argon、GPT-6 Astra、Claude Opus 5.5、Claude Fable 5.1放在一起比較，共17項測試，測試方法請見官方評測方法說明。

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Carbon在17項測試中拿下15項最高分，與Argon相比則是17項全部領先。

差距最明顯的是長上下文的GraphWalks（96.2%，次高為 Argon 的 84.2%）、資安的ExploitGym（54.8%，次高為 GPT-6 Astra 的 42.4%），以及知識工作的AutomationBench（53.9%，次高為Argon的51.3%，GPT-6 Astra與Claude Opus 5.5分別為41.4%與42.5%）。Artificial Analysis智能指數59分，高於Claude Opus 5.5的58分與GPT-6 Astra的57分，比Argon的50分高出9分。

也有沒贏的項目。FrontierSWE 2的最高分是GPT-6 Astra的65.5%，Claude Opus 5.5為62.3%，Carbon的61.2%排第3。電腦操作的OSWorld-2.1離線子集由Claude Opus 5.5以87.2%領先，Carbon的81.5%排第2。另外Vals Index v2.2（70.4%對70.2%）與SWE-sweep（9.6%對9.5%）的領先幅度不到1個百分點，差距很小。

但要注意的是跑分僅供參考。這份表格由Google自行公布，Carbon的資安成績又是在沒有防護機制下評測，一般用戶之後拿到的版本也可能會有限制，再加上Carbon目前還沒對一般用戶開放，要等實際開放、有第三方測試與更多使用經驗後，才知道日常使用的感受是否和跑分一致。

Gemini 4 Carbon資安能力：找漏洞、驗證、修補一次到位

資安是這次發表的核心，Google說Carbon在資安防禦的完整流程，包含漏洞偵測、驗證與修補，都達到最高水準。官方列出三項外部基準測試成績，並註明是在沒有防護機制的情況下評測：

官方另外提供幾項實際使用回饋：

1. 在內部基準測試中，Carbon產生安全程式碼的成功率比Argon提高2倍以上。

2. Chrome團隊回報，在產生高品質修補程式方面，Carbon的表現比另一家實驗室的大型前沿模型好10倍以上。

3. 雲端資安平台Wiz觀察到，Carbon在網頁滲透測試基準中領先，這項能力是Wiz「Scan for Good」計畫的核心。



要留意的是，上述基準測試是在沒有防護機制下評測，一般用戶之後拿到的版本會有資安限制，實際表現可能有差異，等開放後再觀察比較妥當。

Gemini 4 Carbon的安全與對齊改進

Carbon沿用Argon的多層安全架構，包含模型訓練、即時濫用防禦、提示詞注入抵抗與思維鏈監控，在這個基礎上，Google這次進一步強化模型在複雜或高壓任務下的行為表現，官方列出的成果如下：

Gemini 4 Carbon API價格多少？

Carbon上線時會沿用Argon的優惠價，之後恢復標準價：

Carbon上線時會沿用Argon的優惠價，之後恢復標準價。（Google）

Google沒有公布優惠期持續多久，要採用的開發者要留意優惠期結束後輸入與輸出成本都會翻倍。目前API尚未開放，價格是官方先行公布的資訊。

Gemini 4 Carbon 現在能用嗎？香港呢？

Google說明採取審慎的開放方式，並且正在參與美國政府自願性的發表前模型測試流程，目前只有部分資安防禦者能用，香港用戶與一般用戶都還要等，開放狀況整理如下：

Google說明採取審慎的開放方式，並且正在參與美國政府自願性的發表前模型測試流程，目前只有部分資安防禦者能用。（Google）

官方的說法是，持續收集回饋並調整防護機制後，會讓開發者、企業與一般用戶透過Google的產品使用Carbon。如果想了解Fairwind計畫的資格與申請對象，可以參考先前的Gemini 4 Argon介紹。

總結

Gemini 4 Carbon是Google目前最強的模型，在Google公布的17項跑分中拿下15項最高分，包含Artificial Analysis智能指數與三項資安基準測試，只有FrontierSWE 2與OSWorld-2.1分別由GPT-6 Astra與Claude Opus 5.5領先。它也能處理長達數天的工程任務，同時在誠實度與抵抗提示詞注入上有明顯改進。價格方面與Argon相同，優惠價為每百萬token輸入2美元、輸出10美元。

不過目前只有部分資安防禦者能用，一般用戶與開發者都還要等，Google也沒有公布日期。如果你已經是Google AI Pro或Ultra訂閱者，現階段可以先使用Argon，等Carbon開放後再比較兩者差異。

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