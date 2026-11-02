人民幣國際化｜港交所結算所接納國債作抵押　融通費降至0.15%

港交所（0388）宣布，旗下期貨結算公司及聯交所期權結算所今日（2日）起接納中國國債及政策性銀行債作為合資格非現金保證金抵押品，並將參與者非現金保證金抵押品融通費用下調至年率0.15%。證監會稱歡迎安排，指有助降低融資成本、拓展國債離岸應用場景、釋放資本效率，提升人民幣資產吸引力，推動人民幣國際化，鞏固香港離岸人民幣樞紐地位。



香港證監會。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

證監會梁仲賢：降低融資成本 拓展離岸應用場景

證監會指出，是次擴大中國債券作為保證金抵押品的應用場景，屬於該會支持落實《香港首個五年規劃》及新一份《施政報告》所制定策略行動綱領中的一項短期措施，亦是中國人民銀行今年7月宣布、旨在支持香港固定收益及貨幣市場發展的新措施之一。

證監會市場監察部執行董事梁仲賢表示，進一步擴大中國國債作為抵押品的適用範圍，不僅可降低市場參與者的融資成本，亦有助拓展有關債券在離岸市場的應用場景。他續稱，優化措施連同融通費用下調，將釋放資本效率、提高市場參與度，並提升人民幣資產對海外機構投資者的全球吸引力，從而推動人民幣國際化，進一步鞏固香港作為全球領先離岸人民幣樞紐的地位，並促進本港固定收益及貨幣市場生態系統的持續發展。

有市場人士認為，新安排可讓結算所參與者更靈活運用持有的中國國債及政策性銀行債，減少對現金保證金的依賴，降低資金成本之餘，亦有望帶動相關債券在港的交易及流動性，為香港離岸人民幣市場注入新動力。