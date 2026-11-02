美股｜道指收市升213點　納指挫1.07%　油價跌逾7%

伊朗外交部11月2日表示，伊朗與美國之間的接觸仍在繼續，消息刺激國際油價下跌。美股個別發展，道指曾漲654點，至收市縮窄至213點；納指則至收市挫1.07%。



圖為2026年6月8日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月3日

【04:39】美光科技跌近5.8% Intel甲骨文挫8.8%

道指收市報51,983.98點，升213.67點或0.41%；納指收報25,164.32點，跌272.68點或1.07%；標普500指數收報7,541.40點，跌38.67點或0.51%。

重磅科技股方面，Amazon升2.20%；AI晶片巨頭Nvidia跌1.26%，蘋果公司（Apple）挫1.83%、微軟跌2.83%。

另外，美光科技（Micron Technology）跌5.78%、Intel跌8.80%、甲骨文（Oracle）挫8.76%。

【04:04】中概股指數收漲2.25%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升2.25%。其中，阿里巴巴ADR漲3.53%。

圖為路透社2023年3月6日的設計圖片，一部顯示Intel標誌的手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

【04:14】油價跌逾7% 美元指數微跌

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報96.46美元﻿，跌7.66美元或7.36%；倫敦布蘭特期油每桶收報104.77美元，跌8.66美元或7.63%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於101.719，跌0.16%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報157.91，較前一個交易日約升0.34%。

【04:11】現貨金價升逾1.8% Bitcoin現報7.6萬美元

金價方面，現貨黃金每盎司最新報3,946.06美元，升70.51美元或1.82%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報76,719.83美元，24小時內約跌1.4%。

【03:42】恒指夜期收報23,535點 高水142點

恒指夜市期指收報23,535點，升171點，較恒指收市23,393點，高水142點，成交16,636張。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間11月2日

【22:49】Amazon飆逾4%

道指最新報52,270點，升500點或0.97%；納指最新報25,651點，跌214點或0.84%；標普500指數現報7,626點，升46點或0.61%。

重磅科技股方面，Amazon升4.21%、Google母公司Alphabet升2.34%、AI晶片巨頭Nvidia升1.98%；蘋果公司（Apple）跌1.23%。

【22:44】油價跌逾6% Bitcoin現約報7.7萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶97.49美元，跌6.63美元或6.37%。布蘭特原油期貨最新每桶報106.30美元，跌7.13美元或6.29%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新77,731.79美元，24小時內約跌0.3%。