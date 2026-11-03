大行觀點｜科技見底了嗎？ 德銀急掉頭唱好 三周前才削行業評級
撰文：格隆匯
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德意志銀行時隔僅三周便迅速翻多，認為大型科技股與AI概念股的修正已「明顯過頭」，估值已充分消化了市場對AI回報率的擔憂。
相對表現跌至長期區間底部
據路透報道，德銀在三周前剛剛下調科技板塊評級後迅速反轉，稱科技股和超大盤成長股的拋售已經「過頭」。該行認為，與人工智能支出相關的相當一部分風險，已經反映在估值之中。
德銀在報告中給出了一組關鍵數據：過去三周，科技和超大盤成長股跑輸標普500其餘股票超過16個百分點，期間下跌約11%，而標普500整體上漲近6%。上個月，隨着投資者重新評估AI相關投資計劃和更廣泛的增長預期，納斯達克100市值蒸發逾2萬億美元。
德銀稱，科技股的相對表現已跌至長期交易區間的底部，而在過去幾年，這一水平往往被視為有吸引力的入場點。
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看多邏輯︰企業利潤保持韌性
該行還表示，「七巨頭」的業績進一步強化了市場對一個問題擔憂：龐大的AI支出將以多快速度轉化為回報。這一擔憂近期持續壓制大型科技股表現。
不過，德銀認為，此前幾次資金重新輪動回科技股時，平均帶來了約32%的漲幅，以及相對於標普500其餘股票約30個百分點的超額表現。
該行還指出，儘管企業盈利增長穩健，整體股票倉位仍然相對偏輕，如果企業利潤保持韌性，投資者仍有提高敞口的空間。這意味着，德銀更傾向於把近期回調視為一次重新定價，而不是科技板塊的結構性斷裂，並認為這可能為反彈打開通道。
但德銀的看多邏輯有一個明確前提——「如果企業利潤保持韌性」。它買的是「相對價格已經足夠便宜」，而不是「AI回報問題已經解決」。