本港第三季食肆總收益275億、漲3.1%　非中式餐館收益增幅最大

政府統計處最新公布，本港食肆業務於第三季持續改善。第三季食肆總收益價值臨時估計為275億元，按年上升3.1%，升幅較對上一季加快。同期食肆購貨總額臨時估計為90億元，按年升5.4%。若剔除價格變動因素，第三季食肆總收益以數量計的臨時估計按年升2.1%。



政府統計處公佈第三季食肆總收益為275億元，按年上升3.1%。（資料圖片）

非中式餐館收益增幅最大

按食肆類別劃分，第三季各類別收益表現不一。非中式餐館表現最為突出，總收益以價值計及數量計分別按年升7.1%及6.1%。

中式餐館總收益以價值計及數量計分別升1.2%及0.3%。快餐店總收益以價值計升0.6%，但以數量計則微跌0.4%。酒吧總收益以價值計及數量計分別升1%及0.2%；雜類飲食場所總收益以價值計及數量計分別升2.1%及1.3%。

若按季比較，第三季經季節性調整的食肆總收益臨時估計，以價值計及數量計分別升2.5%及1.6%。

政府：本地消費氣氛穩健

政府發言人表示，第三季食肆總收益按年加快升3.1%，所有類別均錄增長，反映本地消費氣氛穩健；中秋節較去年提早，亦推高9月收益。

發言人認為，經濟穩健擴張及就業收入增長將繼續支持本地消費，未來盛事、節慶活動及訪港旅遊業增長亦對食肆業務有幫助。政府將繼續密切監察外部不利因素對本地食肆業務的潛在影響。