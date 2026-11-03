香港經濟丨第三季GDP預估增長5.2%　增速遠超次季

政府統計處今日﹙3日﹚公布，根據預先估計數字，第三季本地生產總值(GDP)按年實質上升5.2%，增速較第二季的4.2%有所加快。

本地固定資本形成總額在第三季與上年同期比較實質上升7.3%。（資料圖片）

本地固定資本形成總額 按年升逾7%

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在第三季與上年同期比較實質上升2.8%，而第二季的升幅為2.9%。

按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，繼第二季與上年同期比較實質大致維持不變後，在第三季錄得1.7%的升幅。

本地固定資本形成總額在第三季與上年同期比較實質上升7.3%，升幅較第二季的3.7%為快。

按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額繼第二季實質上升28.9%後，在第三季與上年同期比較進一步上升30.4%。同期，按國民經濟核算定義計算，貨品進口實質上升29.9%，而第二季的升幅為29.3%。

服務輸出繼第二季實質上升3.2%後，在第三季與上年同期比較上升4.3%。服務輸入在第三季實質上升5.6%，而第二季的升幅為3.1%。

經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在第三季較第二季實質上升1.9%。

政府料全球人工智能投資強勁，繼續支持香港的商品出口。（資料圖片）

出口增長加快和內部需求穩健

政府發言人表示，受出口增長加快和內部需求穩健所支持，香港經濟在第三季強勁擴張。根據預先估計數字，實質本地生產總值在第三季按年進一步增長5.2%，較上一季經修訂後的4.2%增幅加快。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值顯著上升1.9%。首三季合計，實質本地生產總值按年增長5.1%，是五年來同期最快的增長。

展望未來，香港的經濟前景維持正面，最新數據顯示增長動力持續。全球人工智能投資強勁，應繼續支持香港的商品出口。服務輸出亦應受惠於訪港旅遊業持續增長、跨境運輸暢旺，以及金融市場活動活躍。

本地方面，經濟穩健增長、就業收入上升及營商前景正面，應會支持消費和投資。然而，持續的外圍環境不確定因素，尤其是圍繞着中東地緣政治緊張局勢及多家主要央行收緊貨幣政策的事態發展，須密切留意。