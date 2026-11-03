美股｜道指收市跌197點　納指升0.83%

美股周二（11月3日）個別發展，道指曾跌390點，至收市縮窄至跌197點。納指及標指造好，其中納指至收市升0.83%



圖為2026年3月9日，美國紐約證券交易所（NYSE）交易員在交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月4日

【04:19】微軟Nvidia及Amazon同漲逾2%

道指收市報51,786.72點，跌197.26點或0.38%；納指收報25,372.01點，升207.65點或0.83%；標普500指數收報7,568.92點，升27.52點或0.36%。

重磅科技股方面，微軟漲2.74%，為升幅最大道指成份股。AI晶片巨頭Nvidia升2.27%、Amazon升2.06%。Tesla跌1.32%、蘋果公司（Apple）挫1.90%。

【04:04】中概股指數收漲0.21%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.21%。其中，阿里巴巴ADR跌1.12%。

2026年6月11日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）的標誌。（Reuters）

【03:34】油價下跌 美元兌日圓升上158

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報96.09美元﻿，跌0.37美元或0.38%；倫敦布蘭特期油每桶收報103.60美元，跌1.17美元或1.12%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於101.86，升0.15%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報158.73，較前一個交易日約升0.51%。

【03:31】現貨金價下跌 Bitcoin現報7.7萬美元

金價方面，現貨黃金每盎司最新報3,921.726美元，跌24.91美元或0.63%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報77,696美元，24小時內約升1.3%。

【03:30】恒指夜期收報23,400點 低水126點

恒指夜市期指收報23,400點，跌108點，較恒指收市23,525點，低水126點，成交13,124張。

油價：圖為2019年10月12日，沙特阿拉伯布蓋格（Abqaiq）的石油設施，顯示沙特阿美（Saudi Aramco）的公司標誌。（Reuters）

本港時間11月3日

【22:53】Nvidia升2.8%

道指最新報51,706點，跌277點或0.5%；納指最新報25,335點，升171點或0.68%；標普500指數現報7,562點，升20點或0.28%。

重磅科技股方面，AI晶片巨頭Nvidia升2.82%、Amazon升0.58%；蘋果公司（Apple）跌1.78%。